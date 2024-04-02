Автомобиль изъяли в доход государства
У жителя Еравнинского района Бурятии конфисковали автомобиль Mazda Premacy из-за повторной пьяной езды.
Ранее мужчину привлекли к административной ответственности и лишили водительских прав из-за нетрезвого вождения. Несмотря на это, в ноябре 2023 года мужчина второй раз попался пьяным за рулём.
В состоянии алкогольного опьянения он поехал в магазин в селе Сосново-Озерское. Однако до места назначения не доехал буквально сотню метров. Напротив здания отделения МВД по Еравнинскому району водителя остановили сотрудники ГИБДД.
Автомобиль Mazda фактически принадлежал его бывшей супруге, но не был надлежаще поставлен на учёт в ГИБДД. При этом сам подсудимый в ходе судебного разбирательства пояснил, что вложил в покупку автомобиля большую часть денег во время совместного проживания в браке. Таким образом, иномарка была признана совместно нажитым имуществом и конфискована в доход государства.
- Приговором Еравнинского районного суда Д. за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ, назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. При этом автомобиль марки Mazda Premacy, которым Д. управлял в состоянии алкогольного опьянения, на основании п. «д» ч.1 ст.104.1 УК РФ, был конфискован, - сообщили в пресс-службе суда.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии любитель пьяной езды оставил без иномарки бывшую жену
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 02.04.2024
Автомобиль изъяли в доход государства
Общество, 02.04.2024
Ветер до 13 м/с
Работы проведут в следующем году по дальневосточной концессии
Легкоатлетический кросс проходил в Кисловодске
Победителями стали спортсмены БГУ
В заповеднике прилетели первые перелётные птицы, и проснулись сурки
В Старобешево заменят трубы и починят насосную станцию
Работы завершат до конца сентября 2025 года
Две награды - золотые
Впервые за 26-летнюю историю турнира здесь разыграют путёвки на чемпионат России
Два учреждения здравоохранения подписали меморандум о сотрудничестве
Проекты представят до 1 декабря этого года
В республике поделились информацией, на каком турнире поймали больше рыбки
Проектно-изыскательские работы завершат в июне 2025 года
Сандан Санданов выиграл «серебро» турнира