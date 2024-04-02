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В Бурятии любитель пьяной езды оставил без иномарки бывшую жену

В Бурятии любитель пьяной езды оставил без иномарки бывшую жену
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобиль изъяли в доход государства

У жителя Еравнинского района Бурятии конфисковали автомобиль Mazda Premacy из-за повторной пьяной езды.

Ранее мужчину привлекли к административной ответственности и лишили водительских прав из-за нетрезвого вождения. Несмотря на это, в ноябре 2023 года мужчина второй раз попался пьяным за рулём.

В состоянии алкогольного опьянения он поехал в магазин в селе Сосново-Озерское. Однако до места назначения не доехал буквально сотню метров. Напротив здания отделения МВД по Еравнинскому району водителя остановили сотрудники ГИБДД.

Автомобиль Mazda фактически принадлежал его бывшей супруге, но не был надлежаще поставлен на учёт в ГИБДД. При этом сам подсудимый в ходе судебного разбирательства пояснил, что вложил в покупку автомобиля большую часть денег во время совместного проживания в браке. Таким образом, иномарка была признана совместно нажитым имуществом и конфискована в доход государства.

- Приговором Еравнинского районного суда Д. за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ, назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. При этом автомобиль марки Mazda Premacy, которым Д. управлял в состоянии алкогольного опьянения, на основании п. «д» ч.1 ст.104.1 УК РФ, был конфискован, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.
автомобили алкогольное опьянение

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