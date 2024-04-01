01 апреля

31 марта

Популярное

В Бурятии турнир «Baikal Open» вышел на топ-уровень

В Бурятии турнир «Baikal Open» вышел на топ-уровень
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Впервые за 26-летнюю историю турнира здесь разыграют путёвки на чемпионат России

С 12 по 13 апреля в Улан-Удэ состоится 26-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open». В этом году он выходит на совершенно новый уровень: впервые за 26 лет турнир включили в перечень соревнований, чемпионы которого получат право выступить на чемпионате России.

Соревнования пройдут в физкультурно-спортивном комплексе. На борцовские ковры выйдут свыше 200 спортсменов из России, Монголии, Белоруссии, Киргизии и Южной Кореи. Медали будут разыграны в 10 весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг.

Сборную Бурятии представят около 50 борцов, в том числе именитые Балдан Цыжипов, Арсалан Будажапов, Даша Шарастепанов, Алдар Бальжинимаев, Жаргал Дамдинов. Партнёром соревнований, генеральным партнёром сборной республики и федерации спортивной борьбы РБ выступает Забайкальское горнорудное предприятие.

Общий призовой фонд составит 3,2 млн рублей. Чемпионы получат по 100 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей – 70 тысяч, бронзовых – 50 тысяч. Тренеров победителей поощрят 50 тыс. рублями.

- Наш турнир – дополнительная возможность для тех спортсменов, которые в прошлом году пропустили чемпионат России, - подчеркнул вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.

Церемония открытия турнира состоится 12 апреля в 18:00. Вход платный.

Расписание турнира

12 апреля
10:00 – Начало соревнований
18:00 – Церемония открытия
18:40 – Финальные поединки в весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг

13 апреля
10:00 – Начало соревнований
17:00 – Финальные поединки в весовых категориях: 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт вольная борьба всероссийские соревнования ЗГРП Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

1 апреля в райцентре Бурятии стартовал ремонт дорог
1 апреля в райцентре Бурятии стартовал ремонт дорог
Общество, 01.04.2024
Работы завершат до конца сентября 2025 года
В Бурятии турнир «Baikal Open» вышел на топ-уровень
В Бурятии турнир «Baikal Open» вышел на топ-уровень
Общество, 01.04.2024
Впервые за 26-летнюю историю турнира здесь разыграют путёвки на чемпионат России
Больницы Улан-Удэ и Иркутска будут сотрудничать
Больницы Улан-Удэ и Иркутска будут сотрудничать
Общество, 01.04.2024
Два учреждения здравоохранения подписали меморандум о сотрудничестве
В Бурятии проектируют 2 из 9 путепроводов из мастер-плана Улан-Удэ
В Бурятии проектируют 2 из 9 путепроводов из мастер-плана Улан-Удэ
Общество, 01.04.2024
Проекты представят до 1 декабря этого года
В Бурятии назвали результаты районных «рыбалок»
В Бурятии назвали результаты районных «рыбалок»
Общество, 01.04.2024
В республике поделились информацией, на каком турнире поймали больше рыбки
Разрабатывается концепция ликвидации «фенольного озера» в Улан-Удэ
Разрабатывается концепция ликвидации «фенольного озера» в Улан-Удэ
Общество, 01.04.2024
Проектно-изыскательские работы завершат в июне 2025 года
Боксёр из Бурятии стал призёром Кубка нефтяных стран
Боксёр из Бурятии стал призёром Кубка нефтяных стран
Общество, 01.04.2024
Сандан Санданов выиграл «серебро» турнира
Улан-удэнцев возмутила синяя крыша в сквере, обновлённом на 30 с лишним миллионов
Улан-удэнцев возмутила синяя крыша в сквере, обновлённом на 30 с лишним миллионов
Общество, 01.04.2024
Местные жители недоумевают, почему её покрасили именно в такой цвет
Бурятская таможня: «С 1 апреля нормы беспошлинного ввоза товаров изменились»
Бурятская таможня: «С 1 апреля нормы беспошлинного ввоза товаров изменились»
Общество, 01.04.2024
Речь идёт о товарах, которые заказывают с зарубежных интернет-площадок
В Улан-Удэ за объекты благоустройства в 2025 году проголосовали 10 тысяч горожан
В Улан-Удэ за объекты благоустройства в 2025 году проголосовали 10 тысяч горожан
Общество, 01.04.2024
На выбор предлагаются «Арбат» и Александровский сад
Облезлую «туалетную» плитку в Улан-Удэ обновят к концу лета
Облезлую «туалетную» плитку в Улан-Удэ обновят к концу лета
Общество, 01.04.2024
А сам путепровод на Элеваторе оборудуют ливнёвками 
В Бурятии пообещали знойный май
В Бурятии пообещали знойный май
Общество, 01.04.2024
Последний месяц весны в республике будет засушливым
В Бурятии нерпёнок улепётывал от туристов
В Бурятии нерпёнок улепётывал от туристов
Общество, 01.04.2024
Они повстречали маленького байкальского тюленя на священном озере

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^