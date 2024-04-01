В Бурятии турнир «Baikal Open» вышел на топ-уровень

Впервые за 26-летнюю историю турнира здесь разыграют путёвки на чемпионат России



С 12 по 13 апреля в Улан-Удэ состоится 26-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open». В этом году он выходит на совершенно новый уровень: впервые за 26 лет турнир включили в перечень соревнований, чемпионы которого получат право выступить на чемпионате России.



Соревнования пройдут в физкультурно-спортивном комплексе. На борцовские ковры выйдут свыше 200 спортсменов из России, Монголии, Белоруссии, Киргизии и Южной Кореи. Медали будут разыграны в 10 весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг.



Сборную Бурятии представят около 50 борцов, в том числе именитые Балдан Цыжипов, Арсалан Будажапов, Даша Шарастепанов, Алдар Бальжинимаев, Жаргал Дамдинов. Партнёром соревнований, генеральным партнёром сборной республики и федерации спортивной борьбы РБ выступает Забайкальское горнорудное предприятие.



Общий призовой фонд составит 3,2 млн рублей. Чемпионы получат по 100 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей – 70 тысяч, бронзовых – 50 тысяч. Тренеров победителей поощрят 50 тыс. рублями.



- Наш турнир – дополнительная возможность для тех спортсменов, которые в прошлом году пропустили чемпионат России, - подчеркнул вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.



Церемония открытия турнира состоится 12 апреля в 18:00. Вход платный.



Расписание турнира



12 апреля

10:00 – Начало соревнований

18:00 – Церемония открытия

18:40 – Финальные поединки в весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг



13 апреля

10:00 – Начало соревнований

17:00 – Финальные поединки в весовых категориях: 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг



Возрастное ограничение: 6+.

