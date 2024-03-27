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Посетителям нацпарка в Бурятии советуют надевать ледоступы

Посетителям нацпарка в Бурятии советуют надевать ледоступы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Настилы стали скользкими

На экологических тропах «Тропа здоровья», «Пик Любви», «Хонгор-Уула», а также «Саянай зурхэн» в национальном парке «Тункинский» из-за перепадов температур сохраняется гололедица.

Посетителей предупреждают, что существует вероятность травмирования.

- Просим быть осторожными, гуляя по настилам и лесным тропинкам. Для прогулок рекомендуем выбирать обувь с нескользящей подошвой или использовать антигололёдные накладки на обувь, - призвали в нацпарке.

национальный парк

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