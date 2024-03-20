20 марта

19 марта

Популярное

В Бурятии хотят продлить «дачные» маршруты до середины октября

В Бурятии хотят продлить «дачные» маршруты до середины октября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос рассмотрят на сессии Хурала

В Бурятии поступила законодательная инициатива о продлении до 15 октября садово-дачных маршрутов.

По действующему закону сезон работы садово-дачных маршрутов определён с 1 мая по 1 октября. Но к депутатам неоднократно обращались горожане с просьбой продлить их ещё на две недели.

Как отметил председатель комитета Народного Хурала по экономической политике Иннокентий Вахрамеев, члены комитета вышли с инициативой о продлении межмуниципальных маршрутов садово-дачного направления на территории республики.

- После закрытия сезона автобусы до ДНТ и СНТ не ходят и люди, а это преимущественно пенсионеры, вынуждены тратиться на такси, чтобы добраться до своих дач. Со всеми заинтересованными сторонами вопрос был обсуждён, на площадке республиканского парламента было проведено рабочее совещание по этой теме. В данный момент проведено финансово-экономическое обоснование к законопроекту, - отметил он.

Внесение соответствующих изменений в закон парламентарии рассмотрят на апрельской сессии.

На сегодня в Улан-Удэ действует 14 «дачных» маршрутов, по которым с мая по октябрь 2023 года было перевезено почти 523 тысячи пассажиров.
дачники пассажирские перевозки Народный Хурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Скончался заслуженный тренер Бурятии по борьбе Арсалан Болотов
Скончался заслуженный тренер Бурятии по борьбе Арсалан Болотов
Общество, 20.03.2024
Среди его воспитанников – чемпион юношеских Олимпийских игр Алдар Бальжинимаев
Бурятия вошла в топ-8 регионов для информационного детокса
Бурятия вошла в топ-8 регионов для информационного детокса
Общество, 20.03.2024
Отмечается, что «весна на Байкале – особенное время»
В Улан-Удэ местами отключат свет
В Улан-Удэ местами отключат свет
Общество, 20.03.2024
Электричества не будет в Октябрьском районе
Учёные считают, что газ поможет Восточной Сибири и Дальнему Востоку
Учёные считают, что газ поможет Восточной Сибири и Дальнему Востоку
Общество, 20.03.2024
В перспективе это улучшит и демографическую обстановку
В Бурятии до +12
В Бурятии до +12
Общество, 20.03.2024
Снега в республике не ожидается 
В Бурятии отберут фотографии на «Алтаргану»
В Бурятии отберут фотографии на «Алтаргану»
Общество, 19.03.2024
Стартовал приём заявок на участие в республиканском конкурсе-выставке
Горнолыжники Бурятии выиграли 2 награды всероссийских стартов
Горнолыжники Бурятии выиграли 2 награды всероссийских стартов
Общество, 19.03.2024
Участие в соревнованиях принимали дети с ОВЗ
Тувинец выиграл этап кубка мира по ски-альпинизму в Норвегии
Тувинец выиграл этап кубка мира по ски-альпинизму в Норвегии
Общество, 19.03.2024
В начале месяца он также победил на чемпионате Азии по этому виду спорта
В Бурятии определят лучшие ИТ-проекты молодёжи
В Бурятии определят лучшие ИТ-проекты молодёжи
Общество, 19.03.2024
На следующей неделе стартует финальный этап нового республиканского конкурса
В Улан-Удэ поздравили 90-летнего педагога
В Улан-Удэ поздравили 90-летнего педагога
Общество, 19.03.2024
Юбиляру вручили благодарственное письмо
В Монголии объявлен международный тендер по «восстановлению» Каракорума
В Монголии объявлен международный тендер по «восстановлению» Каракорума
Общество, 19.03.2024
На месте древней столицы собираются возвести новый город
Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата РССС
Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата РССС
Общество, 19.03.2024
Соревнования проходили в Ярославле
В Бурятии обновят железнодорожные пути
В Бурятии обновят железнодорожные пути
Общество, 19.03.2024
Также ремонт запланирован в Иркутской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^