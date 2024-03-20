В Бурятии до +12

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Снега в республике не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 марта по переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +7,+12, местами -2,+3.



В Улан-Удэ сегодня без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Днём 8-10 градусов тепла.







