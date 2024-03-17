На выборах президента проголосовали более 73% избирателей Бурятии

По предварительным данным, рекорда не произошло



Выборы президента России в Бурятии официально завершены. 17 марта в 20:00 закрылись избирательные участки.



По оперативным данным, по итогам трёх дней общая явка на выборах президента по Бурятии составила 73,32%.



Председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин отметил, что официальные данные будут озвучены позднее:



- Обращаю внимание, что данные могут корректироваться, потому что официальные данные мы получим только по протоколам, которые будут сейчас вводиться в систему ГАС «Выборы». Перед этим, конечно, проверяться.



Как сообщил Александр Акчурин, каких-либо нарушений выявлено не было, работа на избирательных участках прошла в штатном режиме.



На прошлых выборах президента России, в 2018-м году, явка в Бурятии составила 75%, что пока остаётся рекордом.

