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Жительница Улан-Удэ отмечает 95-летие

Жительница Улан-Удэ отмечает 95-летие
Общество,  Фото:предоставлено родственниками
У Любовь Аркадьевны Жалсараевой трое детей, пять внуков и шесть правнуков

Сегодня, 15 марта, жительница Улан-Удэ, ветеран тыла и ветеран труда Любовь Аркадьевна Жалсараева отмечает 95-летие. Об этом юбилее горожанки «Байкал-Daily» рассказали её родственники.

Любовь Аркадьевна родилась 15 марта 1929 года в Улан-Удэ. С 1936 года по 1946 год училась в разных школах Красноярского края, где преподавала и директорствовала её мать. После окончания школы приехала в Улан-Удэ, поступила в БГПИ на историко-филологический факультет. Сразу по окончании института уехала на родину мужа в село Баянгол Баргузинского района, где проработала учителем русского языка и литературы 10 лет.

В 1963 году мужа Любови Аркадьевны Жамсарана Жалсараевича Жалсараева выбрали председателем колхоза имени Ленина. Семья переехала в село Барагхан, где Любовь Аркадьевна работала учителем и завучем в школе.

В 1967 году мужа перевели в село Баргузин начальником сельскохозяйственного управления района, а Любовь Аркадьевна стала инспектором районного отдела народного образования.

Первого января 1971 года вновь образовался Курумканский район, и Жамсаран Жалсараевич стал председателем районного исполкома. Любовь Аркадьевна начала работу заведующей партийным кабинетом райкома КПСС.

В 1973 году Жамсарана Жалсараевича перевели в Улан-Удэ в областной комитет КПСС, затем в министерство сельского хозяйства. Любовь Аркадьевна трудилась в Президиуме Верховного совета заведующей приёмной по жалобам и обращениям трудящихся. Оттуда вышла на пенсию.

Но и после выхода на пенсию Любовь Аркадьевна работала: сначала председателем общества глухих Республики Бурятия, а затем в администрации Советского района в отделе социальной помощи она проработала 10 лет. В итоге закончила трудиться только в 68 лет.

Любовь Аркадьевна – отличник народного просвещения, ветеран труда, ветеран тыла, работала в группе, которая готовила к выходу последнюю Конституцию Бурятской АССР 1987 года. За её плечами почти 50 лет непрерывного стажа и сотни благодарных учеников.

Любовь Аркадьевна вырастила троих детей, пять внуков и помогает растить шесть правнуков.

Как признаётся именинница, всю свою жизнь она пела: в школе, в институте, организовывала художественную самодеятельность школы. Она и теперь не расстаётся с песней в составе хора ветеранов БГУ имени Доржи Банзарова.

Активная жизненная позиция, физическая культура, открытость людям – вот истоки её бодрости и в 95 лет, отмечают родные. 

юбилей долгожитель

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