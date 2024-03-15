В Улан-Удэ возможен небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 марта по республике переменная облачность. Утром и днём по южной половине республики местами снег. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём от -2 до +3, местами -4,-9.
В Улан-Удэ во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер переменный 4-9 м/с. Днём около нуля градусов.
В Бурятии до трёх градусов тепла
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В Улан-Удэ возможен небольшой снег
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