В Бурятии до трёх градусов тепла

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ возможен небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 марта по республике переменная облачность. Утром и днём по южной половине республики местами снег. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём от -2 до +3, местами -4,-9.



В Улан-Удэ во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер переменный 4-9 м/с. Днём около нуля градусов.



