15 марта

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В Бурятии до трёх градусов тепла

В Бурятии до трёх градусов тепла
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ возможен небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 марта по республике переменная облачность. Утром и днём по южной половине республики местами снег. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём от -2 до +3, местами -4,-9.

В Улан-Удэ во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер переменный 4-9 м/с. Днём около нуля градусов.

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