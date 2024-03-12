В Улан-Удэ родилась пятикилограммовая девочка

В перинатальном центре озвучили еженедельную статистику



За неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ родилось 84 малыша, в том числе две двойни. На свет появилось 39 мальчиков и 45 девочек.



Самый крупный малыш родился 5 марта. Вес девочки при рождении составил 5200 граммов, рост – 60 см.



Самым маленьким новорождённым тоже стала девочка, она родилась с весом 830 граммов и длиной тела всего 36 см.



Больше всего родов пришлось на 7 марта, в этот день на свет появилось 8 мальчиков и 15 девочек.

