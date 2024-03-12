В перинатальном центре озвучили еженедельную статистику
За неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ родилось 84 малыша, в том числе две двойни. На свет появилось 39 мальчиков и 45 девочек.
Самый крупный малыш родился 5 марта. Вес девочки при рождении составил 5200 граммов, рост – 60 см.
Самым маленьким новорождённым тоже стала девочка, она родилась с весом 830 граммов и длиной тела всего 36 см.
Больше всего родов пришлось на 7 марта, в этот день на свет появилось 8 мальчиков и 15 девочек.
В Улан-Удэ родилась пятикилограммовая девочка
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