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В Улан-Удэ родилась пятикилограммовая девочка

В Улан-Удэ родилась пятикилограммовая девочка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В перинатальном центре озвучили еженедельную статистику

За неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ родилось 84 малыша, в том числе две двойни. На свет появилось 39 мальчиков и 45 девочек.

Самый крупный малыш родился 5 марта. Вес девочки при рождении составил 5200 граммов, рост – 60 см.

Самым маленьким новорождённым тоже стала девочка, она родилась с весом 830 граммов и длиной тела всего 36 см.

Больше всего родов пришлось на 7 марта, в этот день на свет появилось 8 мальчиков и 15 девочек.
дети новорожденные

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