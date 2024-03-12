Бурятские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ







За достижение высоких результатов в период командировки отличившимся сотрудникам вручили медали МВД России Путилина, почётные грамоты Народного Хурала.





10 марта в МВД по Бурятии встретили полицейских, прибывших из длительной служебной командировки. С сентября 2023 года сотрудники несли службу по охране конституционного порядка и безопасности граждан на Северном Кавказе.Сводный отряд встретили их родные и близкие, руководство регионального МВД, ветераны, представители органов власти республики.Обращаясь к сотрудникам, министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов поблагодарил каждого за безупречное исполнение служебного долга, профессионализм и преданность службе. Глава МВД отметил, что полицейские в составе сводного отряда достойно выполнили все поставленные задачи.На смену прибывшим коллегам отправился сводный отряд сотрудников МВД Бурятии. Следующие полгода полицейские будут оказывать содействие коллегам из местных территориальных органов внутренних дел, поддерживая правопорядок на вверенной территории.