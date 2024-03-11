В Бурятии стартовала горячая линия по защите прав потребителей в суде

Её организовал Роспотребнадзор



11 марта управление Роспотребнадзора по Бурятии запустило горячую линию по вопросам защиты прав потребителей в судебном порядке. Горячая линия будет работать до 22 марта.



Обратиться можно по телефонам:



8 (3012) 37-15-30 - отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора



8 (3012) 37-90-29 - Консультационный центр для потребителей



Письменные обращения граждан принимаются управлением по адресу: 670013, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б. Направить обращение в электронном виде, а также узнать подробную информацию о порядке и приёме обращений граждан, можно на сайте ведомства.



