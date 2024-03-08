В Бурятии засняли рогатый «рацион питания» ирбиса

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

В республике идёт учёт снежного барса



В Бурятии завершился первый этап экспедиции, в рамках которой группой «Ирбис» Тункинского национального парка проведён учёт снежного барса.



Государственные инспектора Максим Ткачёв, Игорь Смолин, Дмитрий Токуренов и Лопсон Базаров, научный сотрудник отдела науки и экопросвещения обследовали местообитания ирбиса в местностях Аерхан и Бугувек. Здесь они поменяли батареи и флешкарты фотоловушек.



Большой объём фотографий и видео был снят с фоторегистраторов, в настоящее время идёт сортировка материала. Так, на одном из видео запечатлён сибирский козерог. Это большие и сильные животные, которые занесены в Красную книгу Бурятии и Красную книгу России.



- Сибирский козерог является основным рационом питания для снежного барса (ирбиса), который является одним из наиболее редких и малоизученных представителей семейства кошачьих. Сокращение численности одного вида неминуемо приведёт к сокращению численности другого вида, - пояснили в Тункинском нацпарке.



