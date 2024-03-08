Глава Бурятии: «Пусть все, кто сегодня ждёт, дождутся своих любимых»

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В республике прошёл вечер, приуроченный к 8 марта



В четверг, 7 марта, в Улан-Удэ, в Бурятском театре оперы и балета прошёл вечер по случаю Международного женского дня – 8 марта. Со словами приветствия обратился глава республики Алексей Цыденов, особо отметив жён участников специальной военной операции и женщин, которые наравне с мужчинами несут нелёгкую службу.



– Сегодня, в праздник весны, в праздник любви, желаю вам счастья. Пусть жизнь приносит вам радость, удовлетворение и ощущение полноты жизни. Пусть все, кто сегодня ждёт, дождутся своих любимых. С праздником! – сказал Алексей Цыденов.



В завершение вечера состоялся концерт «Весна, цветы и, конечно, любовь!». С вокальными и хореографическими номерами выступили театр современного танца «Угол зрения», театр народной музыки и танца «Забава», учащиеся республиканского хореографического колледжа им. Л. Сахьяновой и П. Абашеева и музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева, воспитанники школы танца «Байкал Идель», ансамбля народного танца «Булжамуур», вокалисты Мунхзуул Намхай, Дмитрий Барташкин, Савелий Александров, Бадма-Ханда Аюшеева, Эдуард Жагбаев и Мария Миронова.



Особым гостем вечера стал общественный деятель, солист образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, оперный певец Альберт Жалилов. Он исполнил песни, в том числе из репертуара известного советского и российского певца Муслима Магомаева.



– Бурятия всегда была и остаётся регионом талантов. Сколько певцов здесь! Потрясающие голоса – получил огромное удовольствие. Я очень рад быть здесь и поздравить вас, дорогие женщины, с наступающим праздником. Я желаю, чтобы ваши мечты, все ваши мечты, несмотря ни на что, сбывались, – сказал перед началом своего выступления Альбер Жалилов.



Завершился концерт песней Олега Газманова в исполнении мужчин-вокалистов вечера.



