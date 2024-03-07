Награды завоевали Алдар Намсараев и Анна Щербакова
Заключительный день чемпионата России по самбо в Брянске принёс сборной Бурятии ещё одну медаль. Алдар Намсараев завоевал бронзовую медаль по боевому самбо среди мужчин в категории до 58 кг. Таким образом, республика получила вторую путёвку на чемпионат Европы по боевому самбо.
Отметим, ранее Константин Подойницын завоевал «серебро» на чемпионате России в весовой категории до 71 кг. Тренируются спортсмены у Жаргала Жигжитова в спортивном клубе «Хара Моритон» и спортивной школе №17.
Также третье место на чемпионате России выиграла Анна Щербакова. Спортсменка выступала в весовой категории 65 кг в женском самбо.
Напомним, что в чемпионате приняли участие более 700 самбистов из 70 регионов России в 22 весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Самбисты Бурятии выиграли ещё две медали на чемпионате России
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