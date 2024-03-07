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Самбисты Бурятии выиграли ещё две медали на чемпионате России

Самбисты Бурятии выиграли ещё две медали на чемпионате России
Общество,  Фото:федерация самбо России
Награды завоевали Алдар Намсараев и Анна Щербакова

Заключительный день чемпионата России по самбо в Брянске принёс сборной Бурятии ещё одну медаль. Алдар Намсараев завоевал бронзовую медаль по боевому самбо среди мужчин в категории до 58 кг. Таким образом, республика получила вторую путёвку на чемпионат Европы по боевому самбо.

Отметим, ранее Константин Подойницын завоевал «серебро» на чемпионате России в весовой категории до 71 кг. Тренируются спортсмены у Жаргала Жигжитова в спортивном клубе «Хара Моритон» и спортивной школе №17.

Также третье место на чемпионате России выиграла Анна Щербакова. Спортсменка выступала в весовой категории 65 кг в женском самбо.

Напомним, что в чемпионате приняли участие более 700 самбистов из 70 регионов России в 22 весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия спорт чемпионат России самбо боевое самбо

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