Самбисты Бурятии выиграли ещё две медали на чемпионате России

Общество, Фото: федерация самбо России

Награды завоевали Алдар Намсараев и Анна Щербакова



Заключительный день чемпионата России по самбо в Брянске принёс сборной Бурятии ещё одну медаль. Алдар Намсараев завоевал бронзовую медаль по боевому самбо среди мужчин в категории до 58 кг. Таким образом, республика получила вторую путёвку на чемпионат Европы по боевому самбо.



Отметим, ранее Константин Подойницын завоевал «серебро» на чемпионате России в весовой категории до 71 кг. Тренируются спортсмены у Жаргала Жигжитова в спортивном клубе «Хара Моритон» и спортивной школе №17.



Также третье место на чемпионате России выиграла Анна Щербакова. Спортсменка выступала в весовой категории 65 кг в женском самбо.



Напомним, что в чемпионате приняли участие более 700 самбистов из 70 регионов России в 22 весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

