08 марта

07 марта

Популярное

В Бурятии состоится подлёдная «Хоринская рыбалка»

В Бурятии состоится подлёдная «Хоринская рыбалка»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Заявки на участие принимаются по 20 марта

22 марта в Хоринском районе Бурятии проведут традиционную спортивную подлёдную рыбалку (6+). Она состоится на озере Могой в окрестностях села Баян-Гол, на 135 км трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита.

Программа турнира
7:30-8:30 – Регистрация
8:30-8:45 – Жеребьёвка. Распределение участков лова
8:45-9:00 – Торжественное открытие соревнований
9:00-12:00 - Подготовка лунок и лов рыбы.

После взвешивания выловленной рыбы определяются победители и призёры в следующих зачётах:
- в командном общем зачёте (за исключением команд сельских поселений);
- в командном зачёте среди сельских поселений;
- в личном первенстве.

К участию в командных соревнованиях допускаются команды из 5 человек. В командном первенстве среди сельских поселений участвует одна команда от сельского поселения по представлению главы поселения, остальные команды от сельских поселений участвуют в общем зачёте.

Победители и призёры в командном и личном зачёте определяются по наибольшему весу выловленной рыбы. Так, организаторами определено в командном первенстве пять призовых мест, а также номинации:
- Самый старший участник;
- Самый юный участник;
- Лучшая женская команда;
- Лучшая командная экипировка;
- Лучшая семейная команда;
- Участник, поймавший самую крупную рыбу.

В командном первенстве среди сельских поселений – 3 призовых места; в личном первенстве - 3 призовых места.

Заявки на участие в соревнованиях подаются в экономический отдел КЭФ МО «Хоринский район» по адресу: с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, каб. 24, а также по электронной почте: ecohorin@mail.ru. Заявки принимаются по будням в срок до 20 марта до 17:00, сообщает администрация района.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия рыбалка Хоринский район рыболовный спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутск примет международный фестиваль духового исполнительства
Иркутск примет международный фестиваль духового исполнительства
Общество, 08.03.2024
Ожидается приезд музыкантов из Белоруссии, Китая и Монголии
В нацпарке Бурятии состоятся «Зимние забавы» на Байкале
В нацпарке Бурятии состоятся «Зимние забавы» на Байкале
Общество, 08.03.2024
В рамках праздника будут организованы несколько конкурсов и соревнований
В Бурятии инспектор встретил стеснительную «прыгунью»
В Бурятии инспектор встретил стеснительную «прыгунью»
Общество, 08.03.2024
Во Фролихинском заказнике засняли самку кабарги
В Бурятии засняли рогатый «рацион питания» ирбиса
В Бурятии засняли рогатый «рацион питания» ирбиса
Общество, 08.03.2024
В республике идёт учёт снежного барса
Борцы Бурятии выиграли 4 медали кубка мастеров
Борцы Бурятии выиграли 4 медали кубка мастеров
Общество, 08.03.2024
Всероссийский турнир проходит в Оренбурге
Борицы Бурятии завоевали 3 медали первенства России
Борицы Бурятии завоевали 3 медали первенства России
Общество, 08.03.2024
Объявлены призёры соревнований по женской борьбе среди девушек до 16 лет
В Бурятии выступил полицейский ансамбль Монголии
В Бурятии выступил полицейский ансамбль Монголии
Общество, 08.03.2024
Концерты провели в рамках международного культурного обмена
В Иркутской области будут отслеживать междугородние автобусы
В Иркутской области будут отслеживать междугородние автобусы
Общество, 08.03.2024
В регионе начато создание навигационной системы, отражающей работу межмуниципального транспорта
В Бурятии посоревнуются учители бурятского языка двух стран
В Бурятии посоревнуются учители бурятского языка двух стран
Общество, 08.03.2024
Республика примет международный конкурс «Эрхим багша» (6+)
В школе Улан-Удэ вновь открылся современный бассейн
В школе Улан-Удэ вновь открылся современный бассейн
Общество, 08.03.2024
До этого он не работал четыре года
В Улан-Удэ начали разработку меню для Бурятии
В Улан-Удэ начали разработку меню для Бурятии
Общество, 08.03.2024
Шеф-повара из разных регионов России попробовали продукцию производителей из местного сырья
Глава Бурятии: «Пусть все, кто сегодня ждёт, дождутся своих любимых»
Глава Бурятии: «Пусть все, кто сегодня ждёт, дождутся своих любимых»
Общество, 08.03.2024
В республике прошёл вечер, приуроченный к 8 марта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^