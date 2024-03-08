В Бурятии состоится подлёдная «Хоринская рыбалка»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Заявки на участие принимаются по 20 марта



22 марта в Хоринском районе Бурятии проведут традиционную спортивную подлёдную рыбалку (6+). Она состоится на озере Могой в окрестностях села Баян-Гол, на 135 км трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита.



Программа турнира

7:30-8:30 – Регистрация

8:30-8:45 – Жеребьёвка. Распределение участков лова

8:45-9:00 – Торжественное открытие соревнований

9:00-12:00 - Подготовка лунок и лов рыбы.



После взвешивания выловленной рыбы определяются победители и призёры в следующих зачётах:

- в командном общем зачёте (за исключением команд сельских поселений);

- в командном зачёте среди сельских поселений;

- в личном первенстве.



К участию в командных соревнованиях допускаются команды из 5 человек. В командном первенстве среди сельских поселений участвует одна команда от сельского поселения по представлению главы поселения, остальные команды от сельских поселений участвуют в общем зачёте.



Победители и призёры в командном и личном зачёте определяются по наибольшему весу выловленной рыбы. Так, организаторами определено в командном первенстве пять призовых мест, а также номинации:

- Самый старший участник;

- Самый юный участник;

- Лучшая женская команда;

- Лучшая командная экипировка;

- Лучшая семейная команда;

- Участник, поймавший самую крупную рыбу.



В командном первенстве среди сельских поселений – 3 призовых места; в личном первенстве - 3 призовых места.



Заявки на участие в соревнованиях подаются в экономический отдел КЭФ МО «Хоринский район» по адресу: с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, каб. 24, а также по электронной почте: ecohorin@mail.ru. Заявки принимаются по будням в срок до 20 марта до 17:00, сообщает администрация района.



Возрастное ограничение: 6+.

