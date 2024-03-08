Заявки на участие принимаются по 20 марта
22 марта в Хоринском районе Бурятии проведут традиционную спортивную подлёдную рыбалку (6+). Она состоится на озере Могой в окрестностях села Баян-Гол, на 135 км трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита.
Программа турнира
7:30-8:30 – Регистрация
8:30-8:45 – Жеребьёвка. Распределение участков лова
8:45-9:00 – Торжественное открытие соревнований
9:00-12:00 - Подготовка лунок и лов рыбы.
После взвешивания выловленной рыбы определяются победители и призёры в следующих зачётах:
- в командном общем зачёте (за исключением команд сельских поселений);
- в командном зачёте среди сельских поселений;
- в личном первенстве.
К участию в командных соревнованиях допускаются команды из 5 человек. В командном первенстве среди сельских поселений участвует одна команда от сельского поселения по представлению главы поселения, остальные команды от сельских поселений участвуют в общем зачёте.
Победители и призёры в командном и личном зачёте определяются по наибольшему весу выловленной рыбы. Так, организаторами определено в командном первенстве пять призовых мест, а также номинации:
- Самый старший участник;
- Самый юный участник;
- Лучшая женская команда;
- Лучшая командная экипировка;
- Лучшая семейная команда;
- Участник, поймавший самую крупную рыбу.
В командном первенстве среди сельских поселений – 3 призовых места; в личном первенстве - 3 призовых места.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в экономический отдел КЭФ МО «Хоринский район» по адресу: с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, каб. 24, а также по электронной почте: ecohorin@mail.ru. Заявки принимаются по будням в срок до 20 марта до 17:00, сообщает администрация района.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии состоится подлёдная «Хоринская рыбалка»
Общество, Фото:
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