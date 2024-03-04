В хризантемах в Улан-Удэ нашли кое-что нехорошее

В цветах «завелись» западные вредители
Сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии обнаружили на срезах 10 кустовых хризантем в одном из улан-удэнских магазинов живые организмы. Проверку в торговой точке провели в рамках контрольно-надзорных мероприятий.
Эти самые организмы передали в Байкальский филиал Бурятского отдела ФГБУ «ВНИИКР» для лабораторной экспертизы. Выяснилось, что на цветах был западный (калифорнийский) цветочный трипс – чрезвычайно опасное (особенно для декоративных культур) насекомое, которое поражает не только листья и стебли, но и почву. В России этот вид включён в перечень карантинных объектов.
Собственникам заражённой продукции вынесут предостережения, а сами хризантемы придётся уничтожить.
Длина насекомых – около миллиметра. Обитают трипсы преимущественно в тепличных условиях, поскольку для них это наиболее благоприятная среда существования, и поражают розы, хризантемы, гвоздики, герберы, цикламены, гипсофилы, пеларгонии и другие популярные у цветоводов растения. А ещё они снижают урожайность фруктовых и овощных культур – перца, огурца, лука, земляники, винограда и персика.
Бороться с вредителями сложно, поскольку размножаются они стремительно, проходят несколько стадий развития, и каждая из них по-своему устойчива к всевозможным пестицидам, пояснили в ведомстве. Самка цветочного трипса, прокалывая листья, либо стебли или плоды, за месяц откладывает около 300 яиц. При температуре 25ºС последние развиваются они очень быстро, всего за 2-4 дня (при 15 градусах – за 11 дней).
Личинки поражают листья, на которых появляются жёлтые некротические пятна. Они увядают и опадают, стебли искривляются, а плоды деформируются.
Для борьбы с цветочным трипсом используются инсектициды широкого спектра действия. Обработка требуется тщательная, поскольку при тряске или угрозе насекомые стараются забраться в складки растения либо поджимают лапки и падают на землю.
- Поэтому обрабатывать несколько раз необходимо не только растения, но и почву. В противном случае яйца в земле могут выжить, и трипсы вновь начнут размножаться. В качестве превентивных мер рекомендуется не ставить цветочные букеты рядом с комнатными растениями – вместе с ними можно занести насекомых, вывести которых будет очень сложно, – отметили в Россельхознадзоре.
В хризантемах в Улан-Удэ нашли кое-что нехорошее
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