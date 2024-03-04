Это в 2 раза больше, чем годом ранее
В 2023 году в Бурятии исправили реестровые ошибки в отношении свыше 12 тысяч объектов недвижимости. Это почти в 2 раза больше по сравнению с 2022 годом, сообщили в управлении Росреестра.
Также в рамках исправления реестровых ошибок выявлено и исправлено более 2200 технических ошибок.
- Работа ведомств по исправлению реестровых ошибок в реестре недвижимости является системной. Наибольшее количество ошибок встречается в сведениях о границах земельных участков, - отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Сарра Хайруллина.
С 1 февраля 2024 года изменился порядок исправления реестровой ошибки. Так, в соответствии с изменениями срок исправления реестровой ошибки сократился с трёх до одного месяца с момента направления правообладателю решения о необходимости исправления данной ошибки. Кроме того, по результатам исправления реестровой ошибки допускается увеличение площади земельного участка не более чем на 10% или ее уменьшение не более чем на 5% относительно площади земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
В 2024 году работа будет продолжена – планируется исправить 16 590 ошибок.
Справка:
Реестровые ошибки – воспроизведённые в ЕГРН ошибки, которые были допущены в документах, представленных для государственного кадастрового учета объектов недвижимости или регистрации прав на них, например, в межевом, техническом плане, карта-плане территории или акте обследования.
Технические ошибки – описки, опечатки, грамматические или арифметические ошибки либо подобные ошибки, допущенные органом регистрации прав при внесении сведений в ЕГРН, и приведшие к несоответствию этих сведений представленным документам.
В Бурятии исправили свыше 12 тысяч реестровых ошибок
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