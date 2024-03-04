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Жителям Бурятии посоветовали мыть консервы

Жителям Бурятии посоветовали мыть консервы
Общество,  Фото:pixabay.com
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем это нужно

В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, как не переборщить с солью. Оптимальная норма для взрослого человека – 5 граммов в день. Это примерно одна чайная ложка. Именно столько требуется организму для поддержания водно-минерального баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц.

Чтобы свести употребление этого продукта к минимуму, нужно солить блюда не в процессе готовки, а непосредственно перед едой.

- Откажитесь от солёных закусок и продуктов быстрого приготовления, а консервированные овощи сначала промойте от рассола в обычной воде, – отмечают в ведомстве. – Обратите внимание на соль с пониженным содержанием натрия.

Специалисты советуют выбирать пряные ароматные травы – они сделают вкус блюд более насыщенным и интересным. А ещё – включить в рацион богатые калием бананы, картофель и шпинат. Это вещество помогает быстрее вывести излишки соли из организма.
Роспотребнадзор консервы соль

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