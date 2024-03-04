В Бурятии студентам не хватает места в общежитии

Прокуратура через суд обязала обеспечить нужное количество квадратных метров



Как выяснила прокурорская проверка, в общежитии Республиканского межотраслевого техникума в Заиграевском районе Бурятии не обеспечена норма жилой площади.



- Так, в помещении общей жилой площадью 216 кв.м. проживают 63 обучающихся, что составляет на одного человека менее 4,5 кв.м., - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор района подал в суд иск к министерству образования республики и техникуму о финансировании и обеспечении студентов жилыми помещениями в общежитии в соответствии установленными требованиями. Суд иск удовлетворил.



Решение пока не вступило в законную силу.

