Прокуратура через суд обязала обеспечить нужное количество квадратных метров
Как выяснила прокурорская проверка, в общежитии Республиканского межотраслевого техникума в Заиграевском районе Бурятии не обеспечена норма жилой площади.
- Так, в помещении общей жилой площадью 216 кв.м. проживают 63 обучающихся, что составляет на одного человека менее 4,5 кв.м., - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор района подал в суд иск к министерству образования республики и техникуму о финансировании и обеспечении студентов жилыми помещениями в общежитии в соответствии установленными требованиями. Суд иск удовлетворил.
Решение пока не вступило в законную силу.
В Бурятии студентам не хватает места в общежитии
Общество, Фото:
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