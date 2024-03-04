В столице Бурятии готовятся к «огненному» сезону

В городе разработали план тушения лесных пожаров



В Бурятии вовсю идёт подготовка к новому пожароопасному сезону. Вокруг населённых пунктов и социально-значимых объектов создают минерализованные полосы, призванные задержать распространение низовых пожаров.



Кроме того, в пригороде Улан-Удэ оборудовали противопожарные разрывы и убрали бытовой мусор на общей площади в 33 с лишним гектара. А ещё специалисты проверили оборудование и средства для тушения возгораний – бензопилы, ранцевые лесные огнетушители, радиостанции, трактор, грузовой и легковые автомобили.



План тушения пожаров в 2024-ом и график патрулирования лесов совместно с МВД уже разработали. Их утвердят в ближайшее время. А для профилактики в этом году сделают дополнительную расчистку противопожарных разрывов и устройство минполос, установят шлагбаумы, ограничивающие пребывание людей в лесах, приведут в порядок информационные баннеры и изготовят листовки с правилами пожарной безопасности.

