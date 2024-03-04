В городе разработали план тушения лесных пожаров
В Бурятии вовсю идёт подготовка к новому пожароопасному сезону. Вокруг населённых пунктов и социально-значимых объектов создают минерализованные полосы, призванные задержать распространение низовых пожаров.
Кроме того, в пригороде Улан-Удэ оборудовали противопожарные разрывы и убрали бытовой мусор на общей площади в 33 с лишним гектара. А ещё специалисты проверили оборудование и средства для тушения возгораний – бензопилы, ранцевые лесные огнетушители, радиостанции, трактор, грузовой и легковые автомобили.
План тушения пожаров в 2024-ом и график патрулирования лесов совместно с МВД уже разработали. Их утвердят в ближайшее время. А для профилактики в этом году сделают дополнительную расчистку противопожарных разрывов и устройство минполос, установят шлагбаумы, ограничивающие пребывание людей в лесах, приведут в порядок информационные баннеры и изготовят листовки с правилами пожарной безопасности.
В столице Бурятии готовятся к «огненному» сезону
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Некоторые жители республики заподозрили, что в этой истории что-то не так
Осуждённых навестили их родственники
Но денег он всё равно лишился
В столице Бурятии опять взвоют сирены
Мужчина сделал это у всех на глазах
Электричества не будет в дневное время
Подборка объектов, построенных благодаря президенту
Она закончится трёхдневным уик-эндом
Животные обрели хозяев спустя несколько месяцев
Прошли очередные учения МЧС
В республике сохранятся слабые морозы
Они поделились в соцсетях, как и когда отмечают свой день рождения
Карен Новицкий снял его из своей кабины
В соцсетях развенчали расхожий миф о дяде Баире
Оборудование поможет выявить рак груди на ранней стадии