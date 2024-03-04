В Бурятии «потушили» пожар в общежитии









В общежитии Гусиноозерского энергетического техникума прошли пожарно-тактического учения. По легенде учения, из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание на крыше здания техникума с дальнейшим распространением.Прибывшие пожарные МЧС России установили, что большинство учащихся покинули здание, исключение составили двое человек. Их пожарные вывели по лестничному маршу с пятого этажа с использованием специальных спасательных устройств.- Условное возгорание огнеборцам удалось оперативно ликвидировать. На месте работали 8 единиц техники, в том числе автолестница. Общее количество участников учений составило 25 человек. Также были задействованы и бурятские спасатели, и бригада скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Взаимодействие специалистов обеспечило оперативное и успешное выполнение поставленных практических задач.