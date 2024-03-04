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В Бурятии «потушили» пожар в общежитии

В Бурятии «потушили» пожар в общежитии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Прошли очередные учения МЧС

В общежитии Гусиноозерского энергетического техникума прошли пожарно-тактического учения. По легенде учения, из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание на крыше здания техникума с дальнейшим распространением.

Прибывшие пожарные МЧС России установили, что большинство учащихся покинули здание, исключение составили двое человек. Их пожарные вывели по лестничному маршу с пятого этажа с использованием специальных спасательных устройств.


- Условное возгорание огнеборцам удалось оперативно ликвидировать. На месте работали 8 единиц техники, в том числе автолестница. Общее количество участников учений составило 25 человек. Также были задействованы и бурятские спасатели, и бригада скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Взаимодействие специалистов обеспечило оперативное и успешное выполнение поставленных практических задач.
 
МЧС учения МЧС

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