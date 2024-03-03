«Красота!»: Российский пилот показал скованный льдом Байкал





Накануне российский пилот Карен Новицкий выложил в своём микроблоге видео с покрытым льдом Байкалом. Он запечатлел священное озеро, пролетая прямо над ним.



- Сейчас подлетаем к навигационной точке Derod – прямо над Байкалом. Вот воздушное пространство над ним. Байкал во льду. Вон остров Ольхон, – отметил Карен. – Красота!



В объектив камеры попал и полуостров Святой Нос. Видео менее чем за сутки собрало свыше ста тысяч просмотров. В комментариях отписались жители республики: «А мы живём на Байкале! Привет из Бурятии».





В сентябре другой российский пилот – Виктор Филиппов, в микроблоге которого насчитывается 175 тысяч подписчиков, разместил видео со священным водоёмом, снятое с высоты в 11 тысяч метров. «Как же не показать вам Байкал с высоты в 11 километров. Посмотрите на его красоту. Где-то правее – Нижнеангарск», – отметил Филиппов в комментарии к записи.



