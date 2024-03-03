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В районе Бурятии наворовали электроэнергию почти на 15 тысяч

В районе Бурятии наворовали электроэнергию почти на 15 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь с нарушителями будет разбираться полиция
 
В феврале в Еравнинском районе выявили один случай безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии. Размер ущерба оценили в 14 688 рублей.

Представители Еравнинского РЭС уже обратились в полицию. С нарушителями будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Тем временем специалисты предупреждают: потребители, решившие самостоятельно подключиться к электросетям, подвергают себя смертельной опасности.
 
- Энерговоры своими действиями могут вызвать замыкание энергопроводящих контактов и попасть под действие дуги, – пояснили в РЭС.
 
В итоге они рискуют получить тяжелейшие ожоги. Защиты от перегрузки не будет, а плохие контакты и проводка и вовсе способны привести к пожару, пишет «Еравна-инфо. 24/7».
электроэнергия безопасность

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