В районе Бурятии наворовали электроэнергию почти на 15 тысяч

Теперь с нарушителями будет разбираться полиция
В феврале в Еравнинском районе выявили один случай безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии. Размер ущерба оценили в 14 688 рублей.
Представители Еравнинского РЭС уже обратились в полицию. С нарушителями будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.
Тем временем специалисты предупреждают: потребители, решившие самостоятельно подключиться к электросетям, подвергают себя смертельной опасности.
- Энерговоры своими действиями могут вызвать замыкание энергопроводящих контактов и попасть под действие дуги, – пояснили в РЭС.
В итоге они рискуют получить тяжелейшие ожоги. Защиты от перегрузки не будет, а плохие контакты и проводка и вовсе способны привести к пожару, пишет «Еравна-инфо. 24/7».
Теперь с нарушителями будет разбираться полиция
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