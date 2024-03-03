В районе Бурятии наворовали электроэнергию почти на 15 тысяч



В феврале в Еравнинском районе выявили один случай безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии. Размер ущерба оценили в 14 688 рублей.



Представители Еравнинского РЭС уже обратились в полицию. С нарушителями будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.



Тем временем специалисты предупреждают: потребители, решившие самостоятельно подключиться к электросетям, подвергают себя смертельной опасности.



- Энерговоры своими действиями могут вызвать замыкание энергопроводящих контактов и попасть под действие дуги, – пояснили в РЭС.



В итоге они рискуют получить тяжелейшие ожоги. Защиты от перегрузки не будет, а плохие контакты и проводка и вовсе способны привести к пожару, пишет «Еравна-инфо. 24/7».

