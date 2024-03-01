Фоторепортаж: В Бурятии завершился фестиваль эвенкийской этномоды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Во время дефиле представили коллекции костюмов в этностиле от дизайнеров Бурятии, Якутии и Забайкальского края. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



Межрегиональный фестиваль-конкурс эвенкийской этномоды «Аяргумэ тэтыгэ» прошёл 27 и 28 февраля в Улан-Удэ.



На дефиле в центре современных искусств «Залуу» были представлены коллекции костюмов в этностиле от дизайнеров Бурятии, Якутии и Забайкальского края. Участники конкурса соревновались в таких номинациях, как традиционный эвенкийский костюм, сценический костюм, современный костюм в эвенкийском этническом стиле. Имелась и отдельная номинация «Эвенкийская семья в национальном костюме».



Здесь же прошла выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, работающих в эвенкийском этническом стиле, а также состоялись мастер-классы по пошиву эвенкийского костюма и украшений.



Фестиваль проводится с 2018 года уже третий раз.



