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Фоторепортаж: В Бурятии завершился фестиваль эвенкийской этномоды

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Во время дефиле представили коллекции костюмов в этностиле от дизайнеров Бурятии, Якутии и Забайкальского края. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Межрегиональный фестиваль-конкурс эвенкийской этномоды «Аяргумэ тэтыгэ» прошёл 27 и 28 февраля в Улан-Удэ.

На дефиле в центре современных искусств «Залуу» были представлены коллекции костюмов в этностиле от дизайнеров Бурятии, Якутии и Забайкальского края. Участники конкурса соревновались в таких номинациях, как традиционный эвенкийский костюм, сценический костюм, современный костюм в эвенкийском этническом стиле. Имелась и отдельная номинация «Эвенкийская семья в национальном костюме».

Здесь же прошла выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, работающих в эвенкийском этническом стиле, а также состоялись мастер-классы по пошиву эвенкийского костюма и украшений.

Фестиваль проводится с 2018 года уже третий раз.

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