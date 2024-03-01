Во время дефиле представили коллекции костюмов в этностиле от дизайнеров Бурятии, Якутии и Забайкальского края. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Межрегиональный фестиваль-конкурс эвенкийской этномоды «Аяргумэ тэтыгэ» прошёл 27 и 28 февраля в Улан-Удэ.
На дефиле в центре современных искусств «Залуу» были представлены коллекции костюмов в этностиле от дизайнеров Бурятии, Якутии и Забайкальского края. Участники конкурса соревновались в таких номинациях, как традиционный эвенкийский костюм, сценический костюм, современный костюм в эвенкийском этническом стиле. Имелась и отдельная номинация «Эвенкийская семья в национальном костюме».
Здесь же прошла выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, работающих в эвенкийском этническом стиле, а также состоялись мастер-классы по пошиву эвенкийского костюма и украшений.
Фестиваль проводится с 2018 года уже третий раз.
Фоторепортаж: В Бурятии завершился фестиваль эвенкийской этномоды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На строительство планируют выделить около 180 миллиарда тугриков
Это также коснётся и двух СНТ
Во время дефиле представили коллекции костюмов в этностиле от дизайнеров Бурятии, Якутии и Забайкальского края. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
На суде он признал свою вину
Городской автобус опять «выдал» пассажирам несуществующую дату
После жалоб в соцсетях на нём заменили крышку
На маршрут прибавят один муниципальный автобус
Спасатели посоветовали жителям республики скользить по улицам
Владельцы поплатились за нападения псов на людей и самовыгул
Мужчина отсидел в колонии половину срока
Их автомобиль застрял в снегу, а никто из проезжающих им помогать не стал
Для этого в УФНС родителям дали пошаговую инструкцию
Горожане умудряются смывать в канализацию игрушки, одеяла и телогрейки
60% горожан после трёхдневного уик-энда выйдут на работу
Состоялись совместные в пожарно-тактические учения