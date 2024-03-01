В Бурятии любителя пьяного вождения отправили на обязательные работы

На суде он признал свою вину



32-летний житель Тарбагатайского района Бурятии осудили за повторную пьяную езду.



Мужчину уже подвергали административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, но он решил «повторить успех» и вновь сел пьяным за руль. Однако путешествие было недолгим, и сельчанина остановили сотрудники ГИБДД.



В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся.



- С учётом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, наличия иных смягчающих вину обстоятельств, суд назначил осужденному наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.



Также автомобилиста на полтора года лишили водительских прав.



Приговор вступил в законную силу.

