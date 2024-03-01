В Бурятии любителя пьяного вождения отправили на обязательные работы

На суде он признал свою вину
32-летний житель Тарбагатайского района Бурятии осудили за повторную пьяную езду.
Мужчину уже подвергали административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, но он решил «повторить успех» и вновь сел пьяным за руль. Однако путешествие было недолгим, и сельчанина остановили сотрудники ГИБДД.
В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся.
- С учётом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, наличия иных смягчающих вину обстоятельств, суд назначил осужденному наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Также автомобилиста на полтора года лишили водительских прав.
Приговор вступил в законную силу.
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