В Улан-Удэ на маршруте №3 изменится расписание в будние дни

На маршрут прибавят один муниципальный автобус
В Улан-Удэ изменится расписание на маршруте №3 в будние дни.
- Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 4 марта в будние дни на маршруте №3 будет действовать новое расписание. Это связано с увеличением выхода автобусов на линию с восьми до девяти единиц, - сообщили в комитете по транспорту.
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На маршрут прибавят один муниципальный автобус
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