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В Бурятии пешеходов призвали смотреть под ноги и уподобиться лыжникам

В Бурятии пешеходов призвали смотреть под ноги и уподобиться лыжникам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели посоветовали жителям республики скользить по улицам

В республиканском агентстве ГО и ЧС жителям Бурятии объяснили, как уберечься от падения на покрытых льдом дорогах и тротуарах. Спасатели советуют надевать удобную нескользящую обувь и всегда смотреть под ноги. А ещё – наступать на всю подошву и слегка расслабить колени.

- Старайтесь обходить опасные места – особенно участки с наклонной поверхностью. Если это невозможно, передвигайтесь по ним скользящим шагом, как лыжники. Для равновесия держите руки свободными, не прячьте их в карманы, – отмечают в агентстве ГО и ЧС.

При пересечении проезжей части не стоит торопиться и бежать. А пожилым для подстраховки рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами.

Если вы всё-таки поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках и не спешите подниматься самостоятельно. Не стесняйтесь попросить прохожих о помощи.

Особенно опасно падение на спину – есть риск повредить позвоночник и удариться головой. В таком случае обязательно обратитесь к врачу.
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