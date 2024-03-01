60% горожан после трёхдневного уик-энда выйдут на работу
Следующая рабочая неделя в Бурятии, как и по всей стране, будет короткой – потрудиться придётся всего четыре дня, с 4-го по 7-ое число. А после жителей республики в честь 8 марта ждёт длинный уик-энд.
Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что лишь каждый десятый улан-удэнец намерен продлить трёхдневный отдых, взяв отгулы или отпуск. Мужчин и женщин здесь примерно поровну – 9% и 11%.
У 60% респондентов нет подобных планов, а 13% пока не определились. Кстати, 55% представительниц прекрасного пола этот весенний праздник однозначно любят, каждой четвёртой он нравится, а 17% относятся к 8 марта, скорее, равнодушно.
Среди мужчин однозначно положительных и скорее положительных оценок – 34% и 32% соответственно. А 28% горожан отзывались о международном женском дне нейтрально.
Большинство улан-удэнцев не собираются растягивать отдых в честь 8 марта
Общество, Фото:
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