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В Бурятии пожарные и росгвардейцы «потушили» возгорание в суде

В Бурятии пожарные и росгвардейцы «потушили» возгорание в суде
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Состоялись совместные в пожарно-тактические учения

В селе Багдарин провели пожарно-тактические учения в здании районного суда. В них участвовали пожарные, а также медики центральной районной больницы и сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району.

Росгвардейцы отработали совместные действия с пожарными по выявлению и ликвидации очага возгорания, эвакуации граждан и имущества.


- Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе. Отработанный алгоритм действий является очень важным фактором, благодаря которому возможно избежать трагических последствий при реальной угрозе, - отметил начальник ОВО Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району Арсалан Балдоржиев.

В ходе учений все участники показали высокий уровень слаженности действий при отработке навыков несения службы в экстренных ситуациях, сообщили в пресс-службе правления Росгвардии по Бурятии. 

Росгвардия учения МЧС

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