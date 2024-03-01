В Бурятии пожарные и росгвардейцы «потушили» возгорание в суде









В селе Багдарин провели пожарно-тактические учения в здании районного суда. В них участвовали пожарные, а также медики центральной районной больницы и сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району.Росгвардейцы отработали совместные действия с пожарными по выявлению и ликвидации очага возгорания, эвакуации граждан и имущества.- Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе. Отработанный алгоритм действий является очень важным фактором, благодаря которому возможно избежать трагических последствий при реальной угрозе, - отметил начальник ОВО Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району Арсалан Балдоржиев.В ходе учений все участники показали высокий уровень слаженности действий при отработке навыков несения службы в экстренных ситуациях, сообщили в пресс-службе правления Росгвардии по Бурятии.