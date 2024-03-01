Собаки на севере Бурятии пополнили казну на 83 тысячи

Владельцы поплатились за нападения псов на людей и самовыгул
В ушедшем 2023 году жителей Северобайкальска, недоглядевших за своими питомцами, оштрафовали на 83 100 рублей. Им пришлось раскошелиться за несоблюдение правил выгула домашних животных и их нападения на людей.
Годом ранее общий размер штрафов были меньше – 58 с половиной тысяч. А за первые два месяца 2024-го с нарушителей взыскали уже 6000 рублей. Такие данные приводит «Северобайкальск-инфо.24/7».
За нападение собаки на человека его хозяину придётся ответить по статье № 51, а за нарушение правил выгула – по статье 47.1 республиканского закона об административных нарушениях. Размер денежного наказания колеблется от 3 до 5 тысяч рублей для физических, от 10 до 50 – для должностных и от 50 до 100 – для юридических лиц. За отсутствие регистрации у животных грозит от 3 до 5, от 5 до 10 и от 10 до 20 тысяч соответственно.
Владельцы поплатились за нападения псов на людей и самовыгул
Мужчина отсидел в колонии половину срока
Их автомобиль застрял в снегу, а никто из проезжающих им помогать не стал
Для этого в УФНС родителям дали пошаговую инструкцию
Горожане умудряются смывать в канализацию игрушки, одеяла и телогрейки
60% горожан после трёхдневного уик-энда выйдут на работу
Состоялись совместные в пожарно-тактические учения
О его подвиге рассказали в Минобороны
На них частенько доносят соседи и «управляшки»
В колонии провели творческий мастер-класс
Его воспитанники участвовали в самых престижных мировых турнирах
Ожидается ветер, а по ночам морозы
Его поощрили Георгиевским Крестом IV степени
Там не чистят дороги и не ремонтируют фонари
Ему придётся раскошелиться на 100 тысяч рублей