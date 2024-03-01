Собаки на севере Бурятии пополнили казну на 83 тысячи





За нападение собаки на человека его хозяину придётся ответить по статье № 51, а за нарушение правил выгула – по статье 47.1 республиканского закона об административных нарушениях. Размер денежного наказания колеблется от 3 до 5 тысяч рублей для физических, от 10 до 50 – для должностных и от 50 до 100 – для юридических лиц. За отсутствие регистрации у животных грозит от 3 до 5, от 5 до 10 и от 10 до 20 тысяч соответственно.







В ушедшем 2023 году жителей Северобайкальска, недоглядевших за своими питомцами, оштрафовали на 83 100 рублей. Им пришлось раскошелиться за несоблюдение правил выгула домашних животных и их нападения на людей.Годом ранее общий размер штрафов были меньше – 58 с половиной тысяч. А за первые два месяца 2024-го с нарушителей взыскали уже 6000 рублей. Такие данные приводит «Северобайкальск-инфо.24/7».