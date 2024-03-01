В части Октябрьского района Улан-Удэ ночью не будет света

Это также коснётся и двух СНТ



Этой ночью в Октябрьском районе Улан-Удэ отключат электроэнергию. Света не будет 2 марта с 0:00 до 3:00 в связи с производством работ на подстанции «Птицефабрика».



Как сообщили в администрации района, электричество будет отсутствовать по адресам:



- ул. Аргунская, 1-103;

- ул. Зейская, 1-76;

- ул. Псковская, 1-139;

- пер. Псковский, 38;

- ул. Сумская, 1- 49;

- ул. Тологойская, 1-45;

- СНТ «Строитель»;

- СНТ «Пищевик».

