Это также коснётся и двух СНТ
Этой ночью в Октябрьском районе Улан-Удэ отключат электроэнергию. Света не будет 2 марта с 0:00 до 3:00 в связи с производством работ на подстанции «Птицефабрика».
Как сообщили в администрации района, электричество будет отсутствовать по адресам:
- ул. Аргунская, 1-103;
- ул. Зейская, 1-76;
- ул. Псковская, 1-139;
- пер. Псковский, 38;
- ул. Сумская, 1- 49;
- ул. Тологойская, 1-45;
- СНТ «Строитель»;
- СНТ «Пищевик».
В части Октябрьского района Улан-Удэ ночью не будет света
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