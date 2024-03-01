Ожидается ветер, а по ночам морозы
Пока весна в Бурятии наступила только на календаре. Это подтверждает и прогноз погоды на грядущие выходные. Ночью температура опустится до 34 градусов мороза, в дневные часы хоть около 10 градусов мороза, но ветрено.
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 2 марта, по республике облачная с прояснением погода, местами небольшой снег. Температура ночью -22,-27, местами -15,-20, по северу до -29,-34. Днём значительно теплее – 4-9, местами 10-15 градусов ниже нуля. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.
В воскресенье, 3 марта, местами небольшой снег, по Прибайкалью и юго-западу до умеренного. Ночью морозно -18,-23, местами -28,-33. Днём почти весенние показатели – всего 6-11, местами 12-17 градусов мороза. Будет дуть западный ветер 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.
Выходные в Бурятии будут не по-весеннему прохладными
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его воспитанники участвовали в самых престижных мировых турнирах
Ожидается ветер, а по ночам морозы
Его поощрили Георгиевским Крестом IV степени
Там не чистят дороги и не ремонтируют фонари
Ему придётся раскошелиться на 100 тысяч рублей
Директор строительной фирмы получил представление прокуратуры
Подборка объектов, построенных благодаря президенту
Там уже установили осветительные мачты
Его не будет в течение 4 часов
Хоринцам не хочется брести на остановки по темноте и холоду
В Бурятию приехали спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
Люди так и не поняли, на что его потратили власти
Всего оценено более 560 тысяч объектов недвижимости
В торговом центре прошли учения
Соревнования состоятся завтра на Котокеле