Выходные в Бурятии будут не по-весеннему прохладными

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается ветер, а по ночам морозы



Пока весна в Бурятии наступила только на календаре. Это подтверждает и прогноз погоды на грядущие выходные. Ночью температура опустится до 34 градусов мороза, в дневные часы хоть около 10 градусов мороза, но ветрено.



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 2 марта, по республике облачная с прояснением погода, местами небольшой снег. Температура ночью -22,-27, местами -15,-20, по северу до -29,-34. Днём значительно теплее – 4-9, местами 10-15 градусов ниже нуля. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.



В воскресенье, 3 марта, местами небольшой снег, по Прибайкалью и юго-западу до умеренного. Ночью морозно -18,-23, местами -28,-33. Днём почти весенние показатели – всего 6-11, местами 12-17 градусов мороза. Будет дуть западный ветер 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.



