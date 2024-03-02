Северяне Бурятии совершили лыжный переход

Общество, Фото: администрация Северо-Байкальского района

Мероприятие состоялось в Северо-Байкальском районе



В конце февраля в Северо-Байкальском районе Бурятии состоялся традиционный лыжный переход «Ангоя – Кумора». Это мероприятие традиционно объединяет жителей трёх сёл: Куморы, Уояна и Ангои. Лыжников сопровождали преподаватели Наталья Ворончихина, Андрей Стерхов и Татьяна Шутова.



- В нашем районе с каждым годом возрастает количество юных и взрослых жителей, занимающихся лыжными гонками. Наш лыжный переход мы проводили также с целью сохранения памяти о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году лыжный переход включал в себя прохождение на лыжах по ранее утверждённому маршруту. Был организован привал, во время перехода в минуты трудностей ребята поддерживали друг друга, проявляли взаимовыручку. Все участники акции достойно прошли маршрут, - рассказала Наталья Ворончихина, председатель ТОС «Таёжник» и руководитель секции «Лыжные гонки».



По словам участников перехода, несмотря на небольшие трудности, участники насладились тёплой безветренной погодой и видами Верхнеангарской долины.



- А самое главное – испытали свои силы, проявили выносливость и стойкость духа. Я уверена, что сегодняшние мальчишки и девчонки, участники подобных переходов, станут в будущем настоящей надеждой и опорой для нашего государства. Сегодня они совершили маленькую победу над собой, оторвались от гаджетов, компьютера и телевизора, встали на лыжню, не испугались утреннего мороза и большой дистанции. А завтра они будут готовы ко взрослым свершениям и подвигам, - отметила Татьяна Шутова, руководитель кружка «Следопыт».



