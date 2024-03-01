Электричества временно не будет как в центре, так и в удалённых микрорайонах
С 4 по 7 марта в Советском районе Улан-Удэ в связи с проведением плановых работ пройдут отключения электроэнергии.
По информации районной администрации, отключения состоятся по следующим адресам:
В Советском районе Улан-Удэ четыре дня будут отключать свет
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