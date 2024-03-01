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В Улан-Удэ подписали первые договоры на переселение в рамках КРТ

В Улан-Удэ подписали первые договоры на переселение в рамках КРТ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На одной из первых площадок в центре города построят школу

Первые четыре семьи из домов, подлежащих расселению в рамках программы комплексного развития центра Улан-Удэ, подписали договор мены и готовятся к переселению в новые квартиры. Напомним, в скором времени старые дома в центральной части столицы Бурятии пойдут под снос. А на месте устаревшей застройки возведут новую инфраструктуру.

В декабре прошлого года застройщиком были определены первые площадки в центре города под строительство школы на 760 мест. Для того, чтобы возвести новый объект, под расселение определили дома по улицам Банзарова, Смолина и Кузнечная.

- Чтобы построить школу предстоит расселить 79 квартир и 9 индивидуальных жилых домов. Это достаточно сложная задача, учитывая то, что рынок жилья в нашем городе не большой. Тем не менее стараемся подбирать для жителей уникальные квартиры в чистовой отделке, которые соответствуют всем требованиям, и чтобы обязательно нравились гражданам. Сейчас ещё порядка 50 квартир уже подобрано, и специалисты готовят все необходимые документы», - рассказал начальник управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.

Прежде чем заключить договор специалисты проверяют жильё на соответствие всем требованиям, и только после этого собственники могут подписать договор.

- Договор заключается четырёхсторонний. Сторонами являются собственник, который продаёт свою квартиру, гражданин, который переселяется в новые условия, а также «Пик Байкал» и наше учреждение. Мы сторона, которая несёт гарантию за то, что сделка совершается согласно постановлению правительства, - добавил Зана Тумуров.

Что касается жителей, которые уже подписали договоры на переселение, то сейчас проходит процедура перехода права собственности на квартиры от продавца к застройщику, затем от застройщика к новому собственнику. По времени этот процесс займёт около недели. После чего договор вступит в силу, и жители смогут переезжать в новые условия.
Улан-Удэ строительство расселение

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