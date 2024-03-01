В ДФО отберут лучшие проекты в области дизайна, искусства, музыки и IT

Финал одного из конкурсов состоится в Улан-Удэ
Организаторы конкурса «Арктическая стартап-экспедиция: Дальний Восток и Арктика России» (АСЭ ДАР) объявляют о старте приёма заявок на участие в конкурсах по креативным направлениям «Дизайн украшений», IT, «Современное искусство» и «Музыка». Заявки принимаются с 1 марта. Эксперты выберут лучшие проекты для участия в очных финалах. Победитель в каждом из направлений получит приз в размере 1 млн рублей.
Очные финалы конкурсов пройдут соответственно в городах Архангельск, Красноярск, Владивосток и Улан-Удэ. Во время финальных мероприятий планируется проведение стратегических сессий по развитию креативной экономики в регионах, мастер-классы и образовательные встречи.
«Арктическая стартап-экспедиция» – это конкурс по креативным индустриям, направленный на отбор и развитие талантов и поддержку творческих инициатив. В 2023 году экспедиция охватила 18 регионов Дальнего Востока и Арктики по направлениям «Анимация», «Кино», «Дизайн одежды» и «Разработка игр». В мероприятиях проекта приняли участие более 1,3 тыс. представителей креативных сообществ.
Ознакомиться с правилами участия в проекте и подать заявку на можно на сайте конкурса. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Возрастное ограничение: 6+.
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