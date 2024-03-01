01 марта

29 февраля

Популярное

В ДФО отберут лучшие проекты в области дизайна, искусства, музыки и IT

В ДФО отберут лучшие проекты в области дизайна, искусства, музыки и IT
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Финал одного из конкурсов состоится в Улан-Удэ

Организаторы конкурса «Арктическая стартап-экспедиция: Дальний Восток и Арктика России» (АСЭ ДАР) объявляют о старте приёма заявок на участие в конкурсах по креативным направлениям «Дизайн украшений», IT, «Современное искусство» и «Музыка». Заявки принимаются с 1 марта. Эксперты выберут лучшие проекты для участия в очных финалах. Победитель в каждом из направлений получит приз в размере 1 млн рублей.

Очные финалы конкурсов пройдут соответственно в городах Архангельск, Красноярск, Владивосток и Улан-Удэ. Во время финальных мероприятий планируется проведение стратегических сессий по развитию креативной экономики в регионах, мастер-классы и образовательные встречи.

«Арктическая стартап-экспедиция» – это конкурс по креативным индустриям, направленный на отбор и развитие талантов и поддержку творческих инициатив. В 2023 году экспедиция охватила 18 регионов Дальнего Востока и Арктики по направлениям «Анимация», «Кино», «Дизайн одежды» и «Разработка игр». В мероприятиях проекта приняли участие более 1,3 тыс. представителей креативных сообществ.

Ознакомиться с правилами участия в проекте и подать заявку на можно на сайте конкурса. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Возрастное ограничение: 6+.
ДФО Улан-Удэ конкурс искусство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Советском районе Улан-Удэ четыре дня будут отключать свет
В Советском районе Улан-Удэ четыре дня будут отключать свет
Общество, 01.03.2024
Электричества временно не будет как в центре, так и в удалённых микрорайонах
В Забайкалье 101 год исполнилось труженице тыла
В Забайкалье 101 год исполнилось труженице тыла
Общество, 01.03.2024
В Петровск-Забайкальском поздравили долгожительницу, проживающую в соццентре
В Улан-Удэ подписали первые договоры на переселение в рамках КРТ
В Улан-Удэ подписали первые договоры на переселение в рамках КРТ
Общество, 01.03.2024
На одной из первых площадок в центре города построят школу
В Монголии объявлен тендер на строительство метро в Улан-Баторе
В Монголии объявлен тендер на строительство метро в Улан-Баторе
Общество, 01.03.2024
На строительство планируют выделить около 180 миллиарда тугриков
Фоторепортаж: В Бурятии завершился фестиваль эвенкийской этномоды
Фоторепортаж: В Бурятии завершился фестиваль эвенкийской этномоды
Общество, 01.03.2024
Во время дефиле представили коллекции костюмов в этностиле от дизайнеров Бурятии, Якутии и Забайкальского края. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ «наступило» 30 февраля
В Улан-Удэ «наступило» 30 февраля
Общество, 01.03.2024
Городской автобус опять «выдал» пассажирам несуществующую дату
В Улан-Удэ автомобилистам угрожал опасный люк
В Улан-Удэ автомобилистам угрожал опасный люк
Общество, 01.03.2024
После жалоб в соцсетях на нём заменили крышку
В Улан-Удэ на маршруте №3 изменится расписание в будние дни
В Улан-Удэ на маршруте №3 изменится расписание в будние дни
Общество, 01.03.2024
На маршрут прибавят один муниципальный автобус
В Бурятии пешеходов призвали смотреть под ноги и уподобиться лыжникам
В Бурятии пешеходов призвали смотреть под ноги и уподобиться лыжникам
Общество, 01.03.2024
Спасатели посоветовали жителям республики скользить по улицам
Собаки на севере Бурятии пополнили казну на 83 тысячи
Собаки на севере Бурятии пополнили казну на 83 тысячи
Общество, 01.03.2024
Владельцы поплатились за нападения псов на людей и самовыгул

Жителю Бурятии дали УДО за хорошее поведение
Жителю Бурятии дали УДО за хорошее поведение
Общество, 01.03.2024
Мужчина отсидел в колонии половину срока

В Иркутской области полицейские помогли женщине с ребёнком, застрявшим в машине в мороз
В Иркутской области полицейские помогли женщине с ребёнком, застрявшим в машине в мороз
Общество, 01.03.2024
Их автомобиль застрял в снегу, а никто из проезжающих им помогать не стал
Жителям Бурятии объяснили, как заплатить налоги за детей
Жителям Бурятии объяснили, как заплатить налоги за детей
Общество, 01.03.2024
Для этого в УФНС родителям дали пошаговую инструкцию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^