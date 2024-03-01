В Бурятии сельчане потребовали, чтобы «микрики» до Улан-Удэ забирали их прямо из дома

Хоринцам не хочется брести на остановки по темноте и холоду



С весьма неожиданным предложением выступили накануне жители Хоринского района Бурятии. Они попросили, чтобы автобусы, курсирующие по маршруту № 220 – из райцентра в Улан-Удэ – по утрам подъезжали прямо к домам. И даже выразили готовность доплачивать за это.



- Могли бы брать дополнительную плату. Никто из пассажиров не будет против, – заявили сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7». – Ведь вызвать такси утром невозможно – никто не хочет в полседьмого подъезжать. А добираться самим ещё темно и холодно.



Бригадир маршрута№ 220 Виктор Неверов объяснил, почему это невозможно.



- Межмуниципальным регулярным автобусам на законодательном уровне запрещён сбор пассажиров по адресам в рамках антитеррора, – подчеркнул он. – Кроме того, у рейсовых междугородних маршрутов вообще не должно быть промежуточных остановочных пунктов – они следуют от станции до станции.