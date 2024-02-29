В послании Путин поблагодарил всех, кто борется за интересы Отечества

«Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе»



Защита, укрепление суверенитета идёт по всем направлениям, и прежде всего, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы. Об этом заявил президент России, выступая сегодня, 29 февраля, в Гостином дворе перед Федеральным собранием России с очередным посланием. Владимир Путин поблагодарил всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискуя жизнью.



«Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших, и Россия всегда будет помнить своих павших героев», - сказал президент России, предложив почтить память погибших минутой молчания.



Владимир Путин уже на первых минутах ежегодного послания затронул тему защиты суверенитета и безопасность, жизни соотечественников на Донбассе и в Новороссии. «Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплочённости, преданности родной стране, ответственности за её судьбу», - подчеркнул Владимир Путин.



- Эти качества чётко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда её поддержало абсолютное большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага, - сказал лидер государства.



Отметил Владимир Путин и тех, кто трудится на производствах в три смены, производя продукции «столько, сколько нужно фронту»:



- Вся экономика, а это индустриальная, технологическая основа нашей победы, проявила гибкость и устойчивость. Хочу поблагодарить сейчас предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную, напряжённую работу в интересах России.



Поддерживают бойцов и членов их семей миллионы граждан, объединенных акцией «Мы вместе» и проектом «Всё для победы!».



- Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтёрским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи, - подчеркнул Владимир Путин, отметив, что россияне отправляют на фронт письма и посылки, тёплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих сбережений.



- Повторю, такая помощь бесценна – это вклад каждого в общую победу. Наши герои на передовой, в окопах, там, где труднее всего, знают, что с ними вся страна, - сказал президент России.



Отметив также работу фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества, других общественных объединений, глава государства обратился к органам власти с просьбой «и впредь делать всё, чтобы поддержать семьи наших героев: родителей, жён, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой».



Затронул Владимир Путин и тему консолидации общества вокруг событий, связанных с СВО и стремлением «так называемого Запада» сдержать развитие России



– Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад, ослабить изнутри. Но они просчитались – это сегодня уже абсолютно очевидная вещь: столкнулись с твёрдой позицией и решимостью нашего многонационального народа.



По словам Владимира Путина, сегодня наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов – на деле доказывают вековую сплочённость и единство народа России, которую он назвал колоссальной и всепобеждающей силой.



В Бурятии разработан комплекс мер по поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей.



- Наша республика - это земля добрых, отзывчивых и неравнодушных людей. И в тяжелое время это проявляется с большей силой, - отмечает глава Бурятии Алексей Цыденов. - Наши воины отважно и храбро защищают Родину в зоне специальной военной операции. А жители республики объединились в одно большое и сильное волонтёрское движение. Заботливыми руками наших женщин шьётся всё необходимое для защиты воинов на передовой. Те, кто не может шить - помогают материалами. Правительством Республики Бурятия производится закупка и отправляются в зону СВО материально-технические средства, обмундирование. Семьям наших военнослужащих также оказывается вся необходимая помощь: и выплаты осуществляются, и с решением жизненных ситуаций помогаем. Только объединившись, мы сможем победить. Бурятия - это сила!

