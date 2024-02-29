В Бурятии 9 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу













В УФСИН России по Бурятии прошла торжественная церемония принятия присяги. Ряды ведомства пополнили девять молодых сотрудников.- С принятием присяги и вступлением в ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы новобранцев поздравили заместитель начальника УФСИН Евгений Слабухин, а также заместители начальников учреждений, - сообщили в пресс-службе ведомства.Молодым коллегам пожелали «с честью и достоинством нести звание сотрудника уголовно-исполнительной системы, а также добросовестно выполнять возложенные на них служебные обязанности».