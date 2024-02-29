В Бурятии 9 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу

Новым сотрудникам пожелали с честью и достоинством нести звание
В УФСИН России по Бурятии прошла торжественная церемония принятия присяги. Ряды ведомства пополнили девять молодых сотрудников.
- С принятием присяги и вступлением в ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы новобранцев поздравили заместитель начальника УФСИН Евгений Слабухин, а также заместители начальников учреждений, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Молодым коллегам пожелали «с честью и достоинством нести звание сотрудника уголовно-исполнительной системы, а также добросовестно выполнять возложенные на них служебные обязанности».
Новым сотрудникам пожелали с честью и достоинством нести звание
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