«Полуголый, в маске пса»: В Бурятии северян переполошил любитель спорта





Эту забавную историю рассказали в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте». Местная жительница сообщила, что вечером вместе с подругой возвращалась домой с тренировки. И их глазам предстала необычная картина.- Увидели мужика – полуголого, в БДСМ-маске пса, бегущего около банка. Это же не мы одни видели, надеюсь? – обратилась к подписчикам автор поста.В комментариях северобайкальцы заявили: молодой человек – спортсмен, а маска у него специальная, для тренировок, так что, мол, не надо придумывать. «Просто бегает!», «Может, маска для бега? Она используется для увеличения объёма лёгких. Ну а то что «полуголый» – это терморегуляция», – высказалась одна из посетительниц паблика. «Паренёк – спортсмен, подобных я только в фильмах видел. Респект таким и уважение», – добавил другой участник сообщества.