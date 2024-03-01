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«Полуголый, в маске пса»: В Бурятии северян переполошил любитель спорта

«Полуголый, в маске пса»: В Бурятии северян переполошил любитель спорта
Общество,  Фото:pixabay.com
Бегуна местные жительницы приняли за извращенца

Эту забавную историю рассказали в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте». Местная жительница сообщила, что вечером вместе с подругой возвращалась домой с тренировки. И их глазам предстала необычная картина.

- Увидели мужика – полуголого, в БДСМ-маске пса, бегущего около банка. Это же не мы одни видели, надеюсь? – обратилась к подписчикам автор поста.

В комментариях северобайкальцы заявили: молодой человек – спортсмен, а маска у него специальная, для тренировок, так что, мол, не надо придумывать. «Просто бегает!», «Может, маска для бега? Она используется для увеличения объёма лёгких. Ну а то что «полуголый» – это терморегуляция», – высказалась одна из посетительниц паблика. «Паренёк – спортсмен, подобных я только в фильмах видел. Респект таким и уважение», – добавил другой участник сообщества.


соцсети бег спорт Северобайкальск

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