В райцентре в Бурятии люди мучаются с единственным на всю улицу колодцем





Жители Закаменска посетовали на колодец на улице Загородная. Он там один, однако состояние сооружения оставляет желать лучшего.- Замёрз внизу – осталось небольшое отверстие и очень трудно набирать воду. Ведро не тонет, к тому же оно какое-то узкое, длинное и дырявое, – отмечают местные в группе «Закамна-инфо.24/7».По их словам, колодцем пользуются в основном старожилы. Люди призвали власти помочь, чтобы они не остались без воды.Ситуацию прокомментировали в МКУ «Городское хозяйство». Там заявили, что сооружение прочистили и отремонтировали. В порядок приведут ещё одно – на улице Горняцкая.