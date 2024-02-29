В райцентре в Бурятии люди мучаются с единственным на всю улицу колодцем

Он промёрз, а ведро для воды совсем прохудилось
Жители Закаменска посетовали на колодец на улице Загородная. Он там один, однако состояние сооружения оставляет желать лучшего.
- Замёрз внизу – осталось небольшое отверстие и очень трудно набирать воду. Ведро не тонет, к тому же оно какое-то узкое, длинное и дырявое, – отмечают местные в группе «Закамна-инфо.24/7».
По их словам, колодцем пользуются в основном старожилы. Люди призвали власти помочь, чтобы они не остались без воды.
Ситуацию прокомментировали в МКУ «Городское хозяйство». Там заявили, что сооружение прочистили и отремонтировали. В порядок приведут ещё одно – на улице Горняцкая.
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Он промёрз, а ведро для воды совсем прохудилось
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