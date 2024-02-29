29 февраля

28 февраля

Популярное

Жителей Бурятии призывают не садиться в такси к кому попало

Жителей Бурятии призывают не садиться в такси к кому попало
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажиров просят пользоваться услугами только официальных фирм

В министерстве транспорта Бурятии напомнили о рисках пользования услугами нелегальных таксистов.

Жителей предупредили, что такой водитель не проходит ежедневный предрейсовый медицинский контроль, а, значит, за руль может сесть водитель, которому противопоказано управление авто. Машина также не проходит ежедневный технический контроль, а значит может иметь серьёзные неисправности.

- Если в дороге произошла поломка или водитель просто отказался от дальнейшей поездки, пассажир не имеет правовых оснований требовать возврата денег или продолжить поездку на другом такси, - отметили в минтрансе.

Кроме того, у «бомбилы» может не оказаться страховки, и при ДТП пассажир не получит возмещение от страховой компании.

- За рулём нелегального такси могут оказаться лица, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровью пассажиров. Пассажиру при остановке «нелегала» инспекторами ДПС и изъятии у него транспортного средства не возвращаются денежные средства, при этом добираться до пункта назначения пассажиру придётся самостоятельно, - отметили в министерстве транспорта.

Отметим, для водителей легальных фирм-перевозчиков закон предъявляет ряд других требований, в том числе водительский стаж не менее трёх лет и ограничение рабочего времени водителя для того, чтобы он не переутомился.

такси

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Реально страшно»: Людей в пригородном селе Бурятии запугала огромная собака
«Реально страшно»: Людей в пригородном селе Бурятии запугала огромная собака
Общество, 29.02.2024
Местные жители заявили, что животное постоянно бросается на них
В райцентре в Бурятии люди мучаются с единственным на всю улицу колодцем
В райцентре в Бурятии люди мучаются с единственным на всю улицу колодцем
Общество, 29.02.2024
Он промёрз, а ведро для воды совсем прохудилось
Прокуратура начала проверку после видео с дрифтующим на Байкале лимузином
Прокуратура начала проверку после видео с дрифтующим на Байкале лимузином
Общество, 29.02.2024
Ситуацию прокомментировал находившийся за рулём экс-мэр Иркутска
Жителей Бурятии призывают не садиться в такси к кому попало
Жителей Бурятии призывают не садиться в такси к кому попало
Общество, 29.02.2024
Пассажиров просят пользоваться услугами только официальных фирм
В Бурятии увековечили память ветеранов МВД, погибших на СВО
В Бурятии увековечили память ветеранов МВД, погибших на СВО
Общество, 29.02.2024
В районном отделе полиции открыли памятную доску
В Бурятии обновят фасады 11 жилых домов
В Бурятии обновят фасады 11 жилых домов
Общество, 29.02.2024
Четыре из них находятся в столице, а остальные – в районах республики
«Поцеловать обувь и всё»: Улан-удэнским таксистам посыпались странные заявки
«Поцеловать обувь и всё»: Улан-удэнским таксистам посыпались странные заявки
Общество, 29.02.2024
Горожане обращаются к ним с неоднозначными просьбами
Центр Улан-Удэ практически полностью расчистили от ледового городка
Центр Улан-Удэ практически полностью расчистили от ледового городка
Общество, 29.02.2024
Демонтировать осталось ёлку и кое-какие конструкции
Участнику СВО из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
Участнику СВО из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
Общество, 29.02.2024
Также Артёма Кузнецова наградили медалью Суворова
В Бурятии прошли антитеррористические учения
В Бурятии прошли антитеррористические учения
Общество, 29.02.2024
По замыслу учений, диверсант установил взрывное устройство с часовым механизмом на поезд
В Бурятии за день до весны ударили морозы под -40 градусов
В Бурятии за день до весны ударили морозы под -40 градусов
Общество, 29.02.2024
Из-за этого дети в отдалённом районе республики не пошли в школу
В Бурятии любитель пьяной езды пытался вернуть через суд конфискованный автомобиль
В Бурятии любитель пьяной езды пытался вернуть через суд конфискованный автомобиль
Общество, 29.02.2024
Мужчина настаивал, что машина принадлежит его сожительнице
Лучник из Бурятии, ветеран СВО стал призёром чемпионата мира
Лучник из Бурятии, ветеран СВО стал призёром чемпионата мира
Общество, 29.02.2024
Для Цыдена Генинова это был первый крупный турнир

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^