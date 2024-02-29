Жителей Бурятии призывают не садиться в такси к кому попало

Пассажиров просят пользоваться услугами только официальных фирм



В министерстве транспорта Бурятии напомнили о рисках пользования услугами нелегальных таксистов.



Жителей предупредили, что такой водитель не проходит ежедневный предрейсовый медицинский контроль, а, значит, за руль может сесть водитель, которому противопоказано управление авто. Машина также не проходит ежедневный технический контроль, а значит может иметь серьёзные неисправности.



- Если в дороге произошла поломка или водитель просто отказался от дальнейшей поездки, пассажир не имеет правовых оснований требовать возврата денег или продолжить поездку на другом такси, - отметили в минтрансе.



Кроме того, у «бомбилы» может не оказаться страховки, и при ДТП пассажир не получит возмещение от страховой компании.



- За рулём нелегального такси могут оказаться лица, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровью пассажиров. Пассажиру при остановке «нелегала» инспекторами ДПС и изъятии у него транспортного средства не возвращаются денежные средства, при этом добираться до пункта назначения пассажиру придётся самостоятельно, - отметили в министерстве транспорта.



Отметим, для водителей легальных фирм-перевозчиков закон предъявляет ряд других требований, в том числе водительский стаж не менее трёх лет и ограничение рабочего времени водителя для того, чтобы он не переутомился.



