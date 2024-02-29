«Реально страшно»: Людей в пригородном селе Бурятии запугала огромная собака





В отделе сельского хозяйства райадминистрации сообщили, что собаку в Вознесеновке поймали. И привели описание – кобель, три года, вес – 22 килограмма. В холке он выше 25 сантиметров. Животное было без ошейника.



Жители тарбагатайского села Вознесеновка пожаловались на большую чёрную собаку, облюбовавшую улицу Комсомольская. Они заявили, что четвероногое обитает около одного из жилых домов и не даёт никакого покоя прохожим.- Налетает, ни выйти, ни зайти не даёт. Собака без привязи. Не смешно уже, если честно, – заявили сельчане в группе «Тарбагатай-инфо 24/7» и призвали принять меры. – Мы работаем, ходим на маршрутку и утром, и вечером. Реально страшно.По словам местных, пёс летом укусил ребёнка за руку. Люди потребовали убрать его с улицы.