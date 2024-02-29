Четыре из них находятся в столице, а остальные – в районах республики
В Бурятии продолжается капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. В наступившем 2024 году сразу в 11 МКД обновят фасады
Четыре из них находятся в Улан-Удэ, ещё четыре – в Кабанском районе и остальные – в Кяхтинском и Селенгинском. В порядок также приведут подвалы и крыши жилых зданий и системы горячего и холодного водоснабжения.
Как пояснили в фонде капремонта Бурятии, фасад – конструктивный элемент любого МКД, формирующий общее восприятие и внешний вид. Он тоже входит в состав общедомового имущества – согласно нормам Жилищного кодекса РФ.
В Бурятии обновят фасады 11 жилых домов
Общество, Фото:
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