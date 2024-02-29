В Улан-Удэ создадут 7 мини-парков для всех возрастов

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В военных городках готовятся к масштабному ремонту дворов



В этом году в Улан-Удэ по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» на семи дворовых территориях в военных городках построят мини-парки для всех возрастов. Это четыре площадки в микрорайоне Сосновый бор, две – на станции Дивизионная, одну – в микрорайоне Звёздный. Перечисленные дворы объединяет то, что в каждом есть общая площадка на несколько домов, сообщили в комитете городского хозяйства.



– Подрядная организация, которая будет заниматься благоустройством определена. Они ведут подготовительную работу. Работы стартуют в апреле, а завершиться они должны к 1 октября. Мы проверили территории будущих дворов. В микрорайоне Сосновый бор по ул. Маргелова, 22 на пустыре построим универсальную площадку. Дали указание подрядчику сохранить все деревья, – сказал после осмотра территорий заммэра Сергей Гашев.



Помимо этого двора, мини-парки обустроят в микрорайоне Сосновый бор по ул. Маргелова, 25, Жукова, 5, Жукова, 15; в микрорайоне Звёздный – по ул. Ясная, 26; на станции Дивизионная – Первый участок, 545, Третий участок, 790.



Всего с 2022 года по масштабному проекту реновации дворов в населённых пунктах Дальнего Востока в Улан-Удэ благоустроено 19 дворов в трёх районах города, сообщили в управлении по информационной политике администрации Улан-Удэ.

