29 февраля

28 февраля

Популярное

В Улан-Удэ создадут 7 мини-парков для всех возрастов

В Улан-Удэ создадут 7 мини-парков для всех возрастов
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В военных городках готовятся к масштабному ремонту дворов

В этом году в Улан-Удэ по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» на семи дворовых территориях в военных городках построят мини-парки для всех возрастов. Это четыре площадки в микрорайоне Сосновый бор, две – на станции Дивизионная, одну – в микрорайоне Звёздный. Перечисленные дворы объединяет то, что в каждом есть общая площадка на несколько домов, сообщили в комитете городского хозяйства.

– Подрядная организация, которая будет заниматься благоустройством определена. Они ведут подготовительную работу. Работы стартуют в апреле, а завершиться они должны к 1 октября. Мы проверили территории будущих дворов. В микрорайоне Сосновый бор по ул. Маргелова, 22 на пустыре построим универсальную площадку. Дали указание подрядчику сохранить все деревья, – сказал после осмотра территорий заммэра Сергей Гашев.

Помимо этого двора, мини-парки обустроят в микрорайоне Сосновый бор по ул. Маргелова, 25, Жукова, 5, Жукова, 15; в микрорайоне Звёздный – по ул. Ясная, 26; на станции Дивизионная – Первый участок, 545, Третий участок, 790.

Всего с 2022 года по масштабному проекту реновации дворов в населённых пунктах Дальнего Востока в Улан-Удэ благоустроено 19 дворов в трёх районах города, сообщили в управлении по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ ремонт благоустройство дворовые территории мини-парки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выбрали лучших ИТ-педагогов республики
В Бурятии выбрали лучших ИТ-педагогов республики
Общество, 29.02.2024
Названы имена трёх победителей конкурса
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти легендарного спортсмена
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти легендарного спортсмена
Общество, 29.02.2024
Поликарп Лаптев более 30 лет проработал в пожарной части и добился высоких спортивных результатов в более чем 10 видах спорта
В школах Бурятии установят ещё три модульных спортзала
В школах Бурятии установят ещё три модульных спортзала
Общество, 29.02.2024
Они появятся в Улан-Удэ, а также Селенгинском и Мухоршибирском районах
Жителей Улан-Удэ обсчитали за коммуналку почти на 18 миллионов
Жителей Улан-Удэ обсчитали за коммуналку почти на 18 миллионов
Общество, 29.02.2024
Половину этой суммы горожане переплатили за отопление
В Улан-Удэ дети лепят чёрных-чёрных снеговиков
В Улан-Удэ дети лепят чёрных-чёрных снеговиков
Общество, 29.02.2024
В сотых кварталах следом за Загорском начали жаловаться на сажу и копоть

В Бурятии 9 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
В Бурятии 9 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
Общество, 29.02.2024
Новым сотрудникам пожелали с честью и достоинством нести звание
Спортсменка в одном купальнике поставила рекорд России на Байкале
Спортсменка в одном купальнике поставила рекорд России на Байкале
Общество, 29.02.2024
Рекордсменка опустилась в ледяную воду на глубину 40 метров
«Реально страшно»: Людей в пригородном селе Бурятии запугала огромная собака
«Реально страшно»: Людей в пригородном селе Бурятии запугала огромная собака
Общество, 29.02.2024
Местные жители заявили, что животное постоянно бросается на них
В райцентре в Бурятии люди мучаются с единственным на всю улицу колодцем
В райцентре в Бурятии люди мучаются с единственным на всю улицу колодцем
Общество, 29.02.2024
Он промёрз, а ведро для воды совсем прохудилось
Прокуратура начала проверку после видео с дрифтующим на Байкале лимузином
Прокуратура начала проверку после видео с дрифтующим на Байкале лимузином
Общество, 29.02.2024
Ситуацию прокомментировал находившийся за рулём экс-мэр Иркутска
Жителей Бурятии призывают не садиться в такси к кому попало
Жителей Бурятии призывают не садиться в такси к кому попало
Общество, 29.02.2024
Пассажиров просят пользоваться услугами только официальных фирм
В Бурятии увековечили память ветеранов МВД, погибших на СВО
В Бурятии увековечили память ветеранов МВД, погибших на СВО
Общество, 29.02.2024
В районном отделе полиции открыли памятную доску
В Бурятии обновят фасады 11 жилых домов
В Бурятии обновят фасады 11 жилых домов
Общество, 29.02.2024
Четыре из них находятся в столице, а остальные – в районах республики
«Поцеловать обувь и всё»: Улан-удэнским таксистам посыпались странные заявки
«Поцеловать обувь и всё»: Улан-удэнским таксистам посыпались странные заявки
Общество, 29.02.2024
Горожане обращаются к ним с неоднозначными просьбами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^