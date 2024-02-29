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В Гусиноозёрске хотят создать водно-зелёный каркас города

В Гусиноозёрске хотят создать водно-зелёный каркас города
Общество,  Фото:администрация Гусиноозёрска
В Бурятии такой проект будет реализован впервые

С 2021 года на территории Российской Федерации ведётся работа над созданием водно-зелёных городских каркасов (ВЗГК) как современного мультидисциплинарного инструмента в решении экологических и градостроительных задач для устойчивого и умного развития городов.

Водно-зелёный городской каркас — это совокупность соединённых между собой городских территорий с растительным покровом и городскими водоёмами, включёнными в городскую среду. Это могут быть как естественные, природные объекты, так и искусственные. К ним относятся скверы, клумбы, парки, лужайки, водоёмы, реки. Первыми запустили процессы создания ВЗГК крупные российские города, такие как: Казань, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск.

В 2023 году центр компетенций по вопросам городской среды РБ предложил мэрии Гусиноозёрска запустить пилотный проект в Бурятии по созданию водно-зелёного городского каркаса на территории моногорода. 28 февраля на базе кафедры «Ландшафтного дизайна и экологии» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова прошёл научно-практический семинар на тему «Водно-зелёный каркас г. Гусиноозёрска как основа устойчивого развития территории».

Администрация Гусиноозёрска на семинаре озвучила проблемы города и пути их решения через создание ВЗГК. Также она подчеркнула готовность стать пилотным городом в Бурятии в реализации водно-зелёного каркаса.

- Благодаря семинару мы получили всю необходимую информацию для старта работ. Проект ВЗГК имеет место быть в Гусиноозёрске и в рамках реализации конкурсных проектов благоустройства и по отдельным проектам благоустройства программы «Формирование комфортной городской среды», - сообщил мэр города Валентин Дакич.

Гусиноозерск Бурятия благоустройство

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