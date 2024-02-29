В райцентре Бурятии чествовали долгожительницу

Общество, Фото: администрация Тарбагатайского района

Жительница Тарбагатая отпраздновала своё 90-летие



28 февраля в Тарбагатайском районе Бурятии 90-летний юбилей отметила жительница села Тарбагатай, ветеран и неутомимая труженица Наталья Дмитриевна Попова. Со знаменательным событием юбиляра поздравили представители администраций района и сельского поселения «Тарбагатайское», ОСЗН по Тарбагатайскому району.



Гости передали Наталье Дмитриевне поздравительный адрес от президента РФ и главы республики, свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта, подарили подарки и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие годы.



Как сообщили в администрации района, Наталья Дмитриевна родилась в районном центре. В семье было три сестры и два брата. Когда началась война, отца призвали на фронт. Наталье пришлось бросить школу и с 12 лет начать работать наравне с взрослыми женщинами. О том, что отец погиб в 1942 году семья узнала намного позже.



- Вечерами я доила коров, а потом надоенное молоко везла на маслозавод в село Пестерево. Коней в колхозе не хватало, и нам приходилось возить бидоны с молоком на коровах и быках. Запрягали и везли. Когда дали коня, у меня не сразу получилось его запрячь. Сил было мало и навыков. Но вскоре научилась. Молоко сдавали на завод, где его перегоняли и делали творог. Этот творог мы сдавали солдатам на склад, - вспоминает именинница.



В колхозе, будучи ещё совсем детьми, Наталья и её подруги убирали покосы, работали прицепщиками на тракторе, помощниками на комбайне.



Замуж Наталья Дмитриевна вышла рано, в 17 лет, за тракториста Алексея Максимовича Попова. Вскоре супруг ушёл в армию, и Наталья ждала его три года. После демобилизации их семья начала прирастать. Родилось четверо детей: три дочери и сын. Трудовой стаж юбиляра продолжился на кондитерской фабрике, а на пенсию она ушла от лесхоза, где проработала 15 лет.



Муж у Натальи Дмитриевны умер 18 лет назад, Дети выросли и разъехались, у них собственные семьи, самостоятельная жизнь, как и у восьми внуков и девяти правнуков. Сама юбиляр сегодня проживает одна, но родные её всегда навещают и стараются во всем помочь. Да и для соседки Татьяны она практически вторая мать. Когда дети соседки были маленькими, Наталья Дмитриевна часто водилась с ними. И сегодня Татьяна ежедневно её навещает и проверяет, все ли у неё в порядке.



