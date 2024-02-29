В Бурятии прошли первые скачки года

Общество, Фото: отдел национальных видов спорта ДСС

Соревновались наездники на лошадях бурятской породы



27 февраля в Ацайском дацане Селенгинского района Бурятии прошёл молебен, посвящённый богине Белой Таре. Также в местности Талын-Харгана вблизи дацана состоялись традиционные конные скачки лошадей бурятской породы. Скачки были посвящены I Пандито Хамбо-ламе Дамбе Даржи Заяеву и празднику Сагаалгаан.



Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, к участию в соревнованиях допускались наездники на лошадях бурятской породы, принадлежащие коллективным и фермерским хозяйствам, организациям и частным владельцам. В скачках приняли участие наездники из Забайкальского края, Джидинского, Иволгинского, Кяхтинского, Хоринского и Селенгинского районов Бурятии.



Соревнования проводились среди лошадей в шести возрастных группах. Победителями стали:



«Шудлэн» – дистанция 6 км

Первое место – «Хээр», хозяин Цыренжапов Абидо (дацан «Балдан-Брэйбун»)

Второе место – «Бориан», хозяин Салимзянов Эрдэм, (дацан «Балдан-Брэйбун»)

Третье место – «Хээр», хозяин Гомбоев Жаргал-Сайхан (дацан «Балдан-Брэйбун»)



«Хизаалан» – дистанция 10 км

Первое место – «Бурка», хозяин Цыдыпов Баир (дацан «Балдан-Брэйбун»)

Второе место – «Сонгол», хозяин Санжиев Олег (дацан «Балдан-Брэйбун»)

Третье место – «Хонгор Ноёон», хозяин Гомбоев Жаргал-Саёхан (дацан «Балдан-Брэйбун»)



«Соёлон» – дистанция 12 км

Первое место – «Погром», хозяин Малакшинов Пётр (Сартул-Гэгэтуйский дацан)

Второе место – «Василич», хозяин Гомбоев Баир (дацан «Балдан-Брэйбун»)

Третье место – «Хээр», хозяин Цыренжапов Абидо (дацан «Балдан-Брэйбун»)



«Ехэ насан» – дистанция 14 км

Первое место – «Джигит», хозяин Гомбоев Жаргал-Сайхан (дацан «Балдан-Брэйбун»)

Второе место – «Алмаз», хозяин Соёнсорхуу (дацан «Балдан-Брэйбун»)

Третье место – «Шир Цаган», хозяин Цыдыпов Баир (дацан «Балдан-Брэйбун»)



«Хатар» (рысь под седлом) – дистанция 2 км

Первое место – «Ленинград», хозяин Барлуков Иван (дацан «Балдан-Брэйбун»)

Второе место – «Гермес Декарель», хозяин Ухинов Чингис (дацан «Балдан-Брэйбун»)

Третье место – «Челенджер», хозяин Гомбоев Жаргал-Сайхан (дацан «Балдан-Брэйбун»)



Забег на дистанцию 1,48 км

Первое место – «Тунгус», хозяин Ухинов Чингис (дацан «Балдан-Брэйбун»)

Второе место – «Кочевник», хозяин Дабаев Жаргал (Янгажинский дацан)

Третье место – «Хээрик», хозяин Жигжитов Виктор (Анинский дацан)

