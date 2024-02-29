В Улан-Удэ подвели итоги конкурса художников

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Названы имена авторов лучших рисунков



С 23 января по 19 февраля в Улан-Удэ провели открытый конкурс детских рисунков «Счастлив тот, кто счастлив дома!», посвящённый празднику Белого месяца и Году семьи. В конкурсе приняли участие юные художники из 20 учреждений образования столицы республики и районов Бурятии.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, победителями конкурса стали:



Первая группа (возраст 7-10 лет)

- Агван Г. (Российская гимназия № 59),

- Марина М. (школа №49).



Вторая группа (возраст 11-14 лет)

- Екатерина С. (СОШ №19),

- Алтана Д. (СОШ №47).



Третья группа (возраст 15-18 лет)

- Арюна А. (школа №52.



