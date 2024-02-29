Названы имена авторов лучших рисунков
С 23 января по 19 февраля в Улан-Удэ провели открытый конкурс детских рисунков «Счастлив тот, кто счастлив дома!», посвящённый празднику Белого месяца и Году семьи. В конкурсе приняли участие юные художники из 20 учреждений образования столицы республики и районов Бурятии.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, победителями конкурса стали:
Первая группа (возраст 7-10 лет)
- Агван Г. (Российская гимназия № 59),
- Марина М. (школа №49).
Вторая группа (возраст 11-14 лет)
- Екатерина С. (СОШ №19),
- Алтана Д. (СОШ №47).
Третья группа (возраст 15-18 лет)
- Арюна А. (школа №52.
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса художников
Общество, Фото:
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