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В Улан-Удэ определили лучшего педагога допобразования

В Улан-Удэ определили лучшего педагога допобразования
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Гран-при выиграла представительница дома творчества Октябрьского района

В столице Бурятии выбрали лучшего педагога дополнительного образования. В этом году победителем конкурса «Сердце отдаю детям» стала Екатерина Анисина, педагог дома творчества Октябрьского района. Из 16 педагогов-участников в полуфинал прошли лишь 8.

На конкурсе педагоги демонстрировали мастерство прикладного искусства, пели с детьми, играли в волейбол со школьным спортивным клубом, разучивали стилизованный бурятский брейкданс и учились готовить радиопередачи. Финальным испытанием была беседа с председателем комитета по образованию Татьяной Митрофановой, где конкурсанты поделились своими профессиональными взглядами.

Екатерина Анисина, гран-призёр, в профессии всего три года. Закончила ВСГИК по специальности «хореографическое искусство».

- Самое сложное было справиться с волнением. Стресс не всегда бывает в нашей повседневной жизни. Здесь чувствуешь ответственность за учреждение, которое представляешь. Я очень рада. Дальше республиканский уровень, я буду представлять город. Не расслабляемся, - поделилась эмоциями Екатерина Анисина.

Победителями также стали:
1 место – Тимур Дондоков, педагог школы № 47;
2 место – Булат Цыренов, центр дополнительного образования «Эдельвейс»;
3 место – Татьяна Петрова, учитель начальных классов школы №20.

В 2024 году конкурс «Сердце отдаю детям» в Улан-Удэ состоялся в 12-й раз, сообщили в управлении по информационной политике города.
Бурятия Улан-Удэ конкурс педагоги дополнительное образование

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